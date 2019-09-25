邦交國剩15國　馬英九：中華民國史上最低紀錄

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文上任3年來已丟掉7國，打破前總統陳水扁8年丟掉6國（斷交9國，邦交3國）的紀錄，我國邦交國數量也剩下15個。前總統馬英九表示，15個邦交國創下中華民國史上來最低的紀錄，台灣在活絡外交上，一定要扮演人道援助提供者、文化交流推動者、新科技愈商機創造者，和中華文化領航者的角色，加強對國際社會的重要性。

馬英九25日以「如何因應當前的外交危機」為題在東吳大學嚴家淦法學講座，分享他的外交經驗和成果，現場擠進超過200名學生。馬英九說，蔡政府執政3年多，已經丟了7國，原因在於蔡政府破壞了「九二共識」所建立的兩岸互信，他自己執政8年期間，僅失去一個甘比亞。

馬英九表示，他任期間內，也遭受中共打壓，但堅持以「和陸，友日，親美」做為外交的基調，使得邦交國擁有與兩岸一同打交道的空間，並且一中原則並非如是鐵板一塊，像大陸的邦交國當中，不少對「中共對台灣有主權」存有模糊的態度，以跟大陸簽公報的143個國家為例，有58國承認中共擁有台灣主權、但也有56國沉默，以及29國採取模糊的態度。

至於未來的外交政策，馬英九表示，與美國、澳洲等國討論用處不大，台灣必須自己摸索出來道路，進行「活路外交」，成為和平的締造者，台灣要扮演人道援助提供者、文化交流推動者、新科技愈商機創造者，和中華文化領航者的角色，加強對國際社會的重要性。