平潭跨海大橋全線貫通！　「京台高鐵」通往台灣的關鍵通道

▲平潭海峽公鐵兩用大橋貫銅。（圖／平潭時報）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建「平潭海峽公鐵兩用大橋」25日上午全線成功貫通，這座大橋是大陸第一座跨海公鐵大橋，也是世界最長的跨海峽公鐵大橋，預計於2020年全面通車，能將原先2小時的車程縮短至30分鐘，大幅促進福州、長樂、平潭的往來交通。

「平潭海峽公鐵兩用大橋」於2013年開工，全長16.34公里，全橋鋼結構用量124萬噸，混凝土用量294萬方，大橋下層設計為時速200公里的雙線I級鐵路，上層設計為時速100公里的雙向六車道高速公路。

▼大陸規劃「京台高鐵」平潭為重要關鍵。（圖／記者蔡紹堅攝）

中鐵大橋局的工程師表示，大橋建在台灣海峽，海域環境複雜，風大、浪高、流急、岩硬，波浪力是長江等內河的10倍以上，全年6級以上大風超過310天，建設條件惡劣，有效作業時間短，施工難度極大，有「建橋禁區」之稱，建成後也要滿足海上橋面在十級大風環境下的安全運營。

大橋完成貫通後，鐵路及公路的相關工程也即將啟動，預計於2020年全面通車，能將原先2小時的車程縮短至30分鐘，將進一步促進福州、長樂、平潭的互聯互通，形成福州半小時「經濟生活圈」。

大陸曾規劃建設從北京通到台灣的「京台高鐵」，而關鍵就是距離新竹只有68海浬的平潭，因此這一座大橋也是「京台高鐵」計畫內的重要通道。中鐵大橋局的工程師指出，因為兩岸眾所皆知的一些原因，大橋的「平潭至台灣段」目前都還沒有時程，不過可以肯定的是，跨海的建設經驗，對於未來在台灣海峽搭建跨海大橋，一定有很大的幫助。