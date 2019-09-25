老公說摸起來變平了！美少婦控整形醫師：害乳暈大小不一樣

▲少婦為了促進夫妻閨房之樂去做乳暈縮小術，發現結果左右大小不一。（圖／達志示意圖）

記者劉昌松／台北報導

1名已婚少婦為了讓夫妻生活更美滿，到台北知名整形診所做了多次手術，其中光是乳暈部分就做了2、3次，沒想到回家後老公抱怨，摸起來好像變平，少婦自己也覺得2邊乳暈大小不一樣，控告整形醫師涉嫌業務過失，但因少婦無法證明手術後受到什麼傷害，台北地檢署25日處分不起訴醫師。

據了解，這名少婦年約20多歲，喜歡把自己打扮的漂漂亮亮，2018年間就曾到整形診所接受過抽脂等手術，後來不但要讓外人看起來美，也想讓老公有特別的感受，因此決定再接受乳暈縮小手術。

少婦在乳暈、乳頭進行了2、3次手術後，自己怎麼看都覺得左右2邊的大小不同，越看越不順眼，老公也說乳頭摸起來感覺變平了，少婦認為醫生手術失敗，拍下乳房照，狀告醫師涉嫌業務過失傷害，希望醫師負擔她到其他診所整形到成功為止。

被告醫師拒絕和解條件，檢察官則是根據照片，認為除了術後癒合中的結痂外，並無其他明顯傷勢，少婦也無法證明自己因手術造成什麼傷害，因此以事證不足等理由，處分不起訴整形醫師。

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