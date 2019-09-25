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「我幫妳扭轉命運」神棍狠詐百萬　女怕厲鬼纏身下場慘

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▲桃園市廖姓男子開神壇，卻幫女信眾收驚之時謊稱「可扭轉命運」，涉嫌詐財挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市廖姓男子開神壇，卻幫女信眾收驚之時謊稱「可扭轉命運」，涉嫌詐財挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子開設神壇替信眾問事、收驚，2017年6月間為陳姓女信眾收驚時，察覺其精神狀況不佳且畏懼鬼神之說，謊稱陳女已遭厲鬼纏身必須盡速化解，「我要幫妳扭轉命運，要把100萬元交給我」，陳女依照廖指示把錢匯入其帳戶內，但陳女精神狀況卻越來越差，還罹患憂鬱症，事後驚覺被騙提告；檢方25日偵結依詐欺取財罪將廖提起公訴。

檢警調查，40歲的廖姓男子在桃園區設置神壇，陳姓信眾於2017年6月間因精神狀況不佳，透過友人介紹前去收驚，廖見陳女對鬼神之說甚為恐懼，謊稱其遭厲鬼纏身，若不化解將有危險，陳女堅信不移，但收驚多次不但精神狀況未轉好，反而罹患憂鬱症。

陳女憂心自己狀況，去年3月決定將自己的100萬元積蓄領出來贈與祖母，陳女媽媽發現陳女突然提領鉅款異常行為帶去精神科就醫，確定罹患憂鬱症，陳女隨後致電詢問廖為何收驚後精神仍然不好，還言明已領100萬元給祖母之事，廖男見時機成熟，以「妳知道妳快死了嗎？這100萬元一定要拿回來交給我，我要幫你扭轉命運，不然妳的命運就會死掉….」。

陳女對廖說法深信不疑，立刻返家向祖母要回100萬元，依照廖指示將100萬元匯入其定帳戶，廖領出錢後向陳謊稱危險已經化解，陳女狀況一直沒有得到舒緩，同年5月聽聞同事親友談論神鬼之事與神棍詐財新聞才驚覺自己上當受騙，隨即在家人陪同下向廖要求返還100萬元，但廖卻堅不還款，陳女遂向警方提告廖涉嫌詐欺。

廖在偵訊時坦承有拿到陳女100萬元，且2人之間並無借貸、投資或贈與等其他金錢往來關係，彼此也非男女朋友；多位證人也指證陳女曾說確實有拿100萬元給廖，否則會死掉等說法，檢方確認廖犯行明確，偵結依詐欺取財罪嫌提起公訴。

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