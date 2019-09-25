首批M1A2T戰車2022年在美交貨　2023年運抵台灣

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）



記者林銘翰／台北報導

國防部日前向美國採購M1A2戰車，軍方估計下個月可收到發價書。陸軍司令部參謀長楊海明25日表示，首批18輛戰車目前初步規劃2022年在美國交貨，2023年則將有10餘輛戰車運抵台灣。

嚴德發25日赴立法院外交及國防委員會進行業務報告及備詢，國民黨立委江啟臣詢問有關我方向美國採購108輛M1A2T戰車一事，嚴德發表示國防部預計下個月會拿到發價書，總金額不會超過新台幣405億元。

▲陸軍司令部參謀長楊海明。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨立委蔡適應則問，我國採購之M1A2T戰車與他國戰車性能之差異何在，楊海明表示，日本現行是採用10式戰車，韓國為K2戰車，至於中共最新型則是99A式，因此就戰車攻防能力來講，「M1A2T現在都優於這些國家」。

楊海明還說，M1A2T是採用AGT-1500燃氣渦輪引擎，好處是可以使用包括汽油及柴油等多項燃油，美國雖然自2012年開始使用航空燃油，但其外銷至摩洛哥、科威特、沙烏地阿拉伯在內的六國都是採用柴油，因此國防部未來也考慮使用柴油。

楊海明表示，交貨日期仍待雙方去談，目前首批18輛戰車初步規劃2022年在美國交貨，並供赴美國種子教官接裝受訓，2023年則將有10餘輛戰車運抵台灣。

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