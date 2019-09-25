高通：已重啟供貨華為 盡最大努力支援大陸客戶

▲高通CEO表示，已恢復供貨華為。（合成圖／翻攝路透社）

記者周康玉／台北報導

美國晶片大廠高通自美國5月實施華為禁令以來，已停止供貨長達5個多月，高通執行長Steve Mollenkopf於美國時間23日接受《財新網》訪問表示，已經重啟供貨，並且會盡最大努力支援中國大陸客戶。

根據報導，Steve Mollenkop表示，每個美國公司都會在一定程度上受到貿易監管的限制，但事實上高通已經（向華為）重啟供貨，並一直想辦法以確保未來能夠持續供貨。

請繼續往下閱讀...

報導引述Steve Mollenkop表示，高通將盡最大努力支援在中國大陸的客戶，即使在華為面臨監管層面的問題時，高通也一直在努力確保盡可能為華為提供最好的支持。

Steve Mollenkop表示，他在中國大陸投入了大量的時間，不僅是因為中國大陸對高通來說是非常重要的市場，同樣也因為手機行業供應鏈上越來越多環節的合作夥伴也位於中國大陸。現在不管對高通，還是中、美兩國來說，都處於一個重要的時刻，尤其是當下全球都在推動5G部署。

美國商務部自5月16日正式對華為實施出口管制，雖然20日發布90天短期臨時許可，但美國廠商輸出中國大陸仍受限制。Steve Mollenkop釋出重啟供貨華為消息後，周二股價上漲約0.3%，供應商台積電同樣受惠，台積電ADR漲0.11%。

導致美國供應商必須中斷與華為合作，儘管華為之後獲得短期臨時許可，但來自美國的供應仍受到限制。