佈局國際新生代！東森與世新產學合作　王令麟：學校、學生、產業三贏

▲東森集團總裁王令麟(右)親自出席與世新大學簽訂產學合作案，希望招募國際菁英人才。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

新媒體龍頭東森集團積極佈局全球化市場，領先業界率先與世新大學簽定產學合作意向書，未來世新學生經過甄選將優先錄用至東森集團實習或就業，僑生也有機會將專長帶回家鄉繼續打拼。今(9/25)集團總裁王令麟親自出席產學合作簽約儀式，強調產學跨界結合不只為年輕人提供工作機會，也能早一步拉近大企業與新世代的距離，保持與時代接軌。

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▲王令麟強調，現在是「Mobile only」的時代，企業必須盡早與年輕人對話，傾聽新世代需求。

東森集團總裁王令麟表示，東森與世新大學關係良好且久遠，光是最受年輕人喜愛的《ETtoday新聞雲》就有30%工讀生來自世新大學，如今與世新大學簽訂合作，將提供學生多元就業機會。現在已經是行動通訊時代，近年台灣雲端社群與零售市場更面臨YouTue、Amazon、Google、FB、淘寶等大軍壓境而受到巨大衝擊，因此東森積極整合線上與線下服務，像是讓愛美人士不只能網購也能直接走入東森自然美享受服務；善用ETtoday每日1600萬流量的優勢規劃服務內容，讓寵物雲的讀者直接到寵物雲門市購物等。近期東森也正努力開創新媒體收入模式，推出Her女性電商平台，讓ETtoday不只是媒體也是通路，讓小編、記者有機會透過報導長才，提供讀者最新資訊同時直接吸引消費者購買，為自己加薪。

王令麟也指出，這次與世新大學產學合作內容涵蓋海外菁英人才招募，像是東森自然美近期在馬來西亞的營運長就是世新大學畢業僑生，因此希望借重世新大學在馬來西亞的口碑，遴選優秀人才到集團子公司如：東森自然美、東森房屋、ETtoday等實習，讓學生走出校園提升常識、知識與職場經驗，利用長處創造收入、過更好的生活，未來不論是留在台灣，或是返鄉都是有能力獨當一面的優秀境外人才。

▲王令麟(右)與世新大學校長吳永乾(左)共同簽署產學合作案。

▲吳永乾認為與東森合作將有助於學生提早學習真正能應用在職場上的技能。

世新大學連續三年獲雜誌評比「企業最愛碩士生」私校第一，培育無數業界優秀人才，像是這次簽約儀式主持人同時也是東森購物專家孫沛也是世新大學校友，加入東森集團也有10年之久！

世新大學校長吳永乾表示，教育方針一向重視理論與實務結合，產學合作更有助於達成這樣的教育目標，目前校內許多講座、課程皆借重東森高階經理人的實務經驗分享，有助於學生提早學習到真正能應用在職場與社會上技能。而東森集團不僅多角化經營更有全球化格局，像是在馬來西亞、港澳及北美等，未來可提供學生優質的就業平台，尤其對馬來西亞、港澳僑生來說都是很好的發展機會。

▲東森總裁王令麟(右)致贈東森自然美男士系列保養品與世新大學董事長周成虎(左)。

▲世新大學校長吳永乾(左)致贈紀念禮與東森國際董事長廖尚文(右)。

東森與世新大學的簽約儀式於9/25上午於世新大學良彥講堂舉行，會場邀集百位世新大學馬來西亞僑生共同見證，目前東森集團專注新零售與新媒體，旗下有ETtoday東森新聞雲、東森自然美、東森購物、草莓網、東森房屋、東森寵物雲實體門市等，在美容美體、跨境電商和線下寵物店等通路快速擴張，釋出大量職缺，此次簽訂產學合作內容其中一部分為每年預計釋出30個工作職缺，第一階段優先針對跨國人才育成計畫，針對馬來西亞、菲律賓、印尼、陸生之傳播、行銷業務、社群經營相關科技的就學，未來也將擴大規模至台灣學生如清寒、弱勢家庭學生等，持續與世新大學緊密結合，提早培育優質具潛力的青年進入集團。

▼東森集團與世新大學雙方高層皆出席見證產學合作簽約儀式。