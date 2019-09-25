　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

佈局國際新生代！東森與世新產學合作　王令麟：學校、學生、產業三贏

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼世新與東森「產學合作簽約記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團總裁王令麟(右)親自出席與世新大學簽訂產學合作案，希望招募國際菁英人才。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

新媒體龍頭東森集團積極佈局全球化市場，領先業界率先與世新大學簽定產學合作意向書，未來世新學生經過甄選將優先錄用至東森集團實習或就業，僑生也有機會將專長帶回家鄉繼續打拼。今(9/25)集團總裁王令麟親自出席產學合作簽約儀式，強調產學跨界結合不只為年輕人提供工作機會，也能早一步拉近大企業與新世代的距離，保持與時代接軌。

▲▼世新與東森「產學合作簽約記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

▲王令麟強調，現在是「Mobile only」的時代，企業必須盡早與年輕人對話，傾聽新世代需求。

東森集團總裁王令麟表示，東森與世新大學關係良好且久遠，光是最受年輕人喜愛的《ETtoday新聞雲》就有30%工讀生來自世新大學，如今與世新大學簽訂合作，將提供學生多元就業機會。現在已經是行動通訊時代，近年台灣雲端社群與零售市場更面臨YouTue、Amazon、Google、FB、淘寶等大軍壓境而受到巨大衝擊，因此東森積極整合線上與線下服務，像是讓愛美人士不只能網購也能直接走入東森自然美享受服務；善用ETtoday每日1600萬流量的優勢規劃服務內容，讓寵物雲的讀者直接到寵物雲門市購物等。近期東森也正努力開創新媒體收入模式，推出Her女性電商平台，讓ETtoday不只是媒體也是通路，讓小編、記者有機會透過報導長才，提供讀者最新資訊同時直接吸引消費者購買，為自己加薪。

王令麟也指出，這次與世新大學產學合作內容涵蓋海外菁英人才招募，像是東森自然美近期在馬來西亞的營運長就是世新大學畢業僑生，因此希望借重世新大學在馬來西亞的口碑，遴選優秀人才到集團子公司如：東森自然美、東森房屋、ETtoday等實習，讓學生走出校園提升常識、知識與職場經驗，利用長處創造收入、過更好的生活，未來不論是留在台灣，或是返鄉都是有能力獨當一面的優秀境外人才。

▲▼世新與東森「產學合作簽約記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲王令麟(右)與世新大學校長吳永乾(左)共同簽署產學合作案。

▲▼世新與東森「產學合作簽約記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳永乾認為與東森合作將有助於學生提早學習真正能應用在職場上的技能。

世新大學連續三年獲雜誌評比「企業最愛碩士生」私校第一，培育無數業界優秀人才，像是這次簽約儀式主持人同時也是東森購物專家孫沛也是世新大學校友，加入東森集團也有10年之久！

世新大學校長吳永乾表示，教育方針一向重視理論與實務結合，產學合作更有助於達成這樣的教育目標，目前校內許多講座、課程皆借重東森高階經理人的實務經驗分享，有助於學生提早學習到真正能應用在職場與社會上技能。而東森集團不僅多角化經營更有全球化格局，像是在馬來西亞、港澳及北美等，未來可提供學生優質的就業平台，尤其對馬來西亞、港澳僑生來說都是很好的發展機會。

▲▼世新與東森「產學合作簽約記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森總裁王令麟(右)致贈東森自然美男士系列保養品與世新大學董事長周成虎(左)。

▲▼世新與東森「產學合作簽約記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲世新大學校長吳永乾(左)致贈紀念禮與東森國際董事長廖尚文(右)。

東森與世新大學的簽約儀式於9/25上午於世新大學良彥講堂舉行，會場邀集百位世新大學馬來西亞僑生共同見證，目前東森集團專注新零售與新媒體，旗下有ETtoday東森新聞雲、東森自然美、東森購物、草莓網、東森房屋、東森寵物雲實體門市等，在美容美體、跨境電商和線下寵物店等通路快速擴張，釋出大量職缺，此次簽訂產學合作內容其中一部分為每年預計釋出30個工作職缺，第一階段優先針對跨國人才育成計畫，針對馬來西亞、菲律賓、印尼、陸生之傳播、行銷業務、社群經營相關科技的就學，未來也將擴大規模至台灣學生如清寒、弱勢家庭學生等，持續與世新大學緊密結合，提早培育優質具潛力的青年進入集團。

▼東森集團與世新大學雙方高層皆出席見證產學合作簽約儀式。

▲▼世新與東森「產學合作簽約記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
邱澤爆劈腿害「唐嫣自殘」！傷透4女星負評情史起底…網怒譙：渣
東森與世新產學合作　王令麟：學校、學生、產業三贏
偷刮下面濃毛「假扮8歲孤兒」！侏儒症女意圖毒死養父母
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工讀生月薪4萬4哪裡找？　東森集團召募優秀大學生夠優就能領得到

總統府化身「百年時光機」　國慶光雕秀10/4起每晚登場！

台灣氣候行動9/27登場籲名眾上街　台大教授：台灣農業已插管進加護病房

成大醫學院創新教室　遠端連線模擬臨床手術

佈局國際新生代！東森與世新產學合作　王令麟：學校、學生、產業三贏

秋冬補助、夜市券連發救國旅　交部10月再推溫泉券「買一送一」

棄百萬年薪！中年丈夫忽然辭職跑去創業燒錢...她傻眼　專家揭傷人真相

只買過2次！台中哥時隔1年再訪豆漿店　老闆熱情招呼「他秒鼻酸」

遭爆濫權自肥北商大校長澄清　教育部：校方3天內要說明

登革熱入侵成大　博士生染罕見第三型…同系所學生抽血檢驗

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

總統府化身「百年時光機」　國慶光雕秀10/4起每晚登場！

台灣氣候行動9/27登場籲名眾上街　台大教授：台灣農業已插管進加護病房

成大醫學院創新教室　遠端連線模擬臨床手術

佈局國際新生代！東森與世新產學合作　王令麟：學校、學生、產業三贏

秋冬補助、夜市券連發救國旅　交部10月再推溫泉券「買一送一」

棄百萬年薪！中年丈夫忽然辭職跑去創業燒錢...她傻眼　專家揭傷人真相

只買過2次！台中哥時隔1年再訪豆漿店　老闆熱情招呼「他秒鼻酸」

遭爆濫權自肥北商大校長澄清　教育部：校方3天內要說明

登革熱入侵成大　博士生染罕見第三型…同系所學生抽血檢驗

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐　中4獎等12月領獎省800元！

投資純網銀卻卡在「金金分離」？　兆豐董座：這個變化是當初沒有考量

足球髮型王博格巴再度出招　 豹紋造型最經典

陳長文／「司法為民」勿忘手握權力時　同理人民處境

從古至今　「人」為什麼愛說謊？

北美獨享Toyota 4Runner為越野而生　2020年式新增軍綠塗裝

總統府化身「百年時光機」　國慶光雕秀10/4起每晚登場！

宏碁通信打造「韌性城市」　推出智慧水城市解決方案

男失蹤2天街頭流浪15公里遠　員警一眼認出協助返家

不滿蔡政府處理私菸案態度　許淑華痛批：有關係就沒關係

手癢想摳爆！先搞懂「長痘痘3原因」　網友遇經期、熬夜小心狂冒

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天..

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆..

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程..

快訊／統一發票7、8月中獎號碼..

連千毅授權書4大疑點　陳斐娟笑..

靠爸兒神速變碩士！校長被重罰5..

買保護殼！網狂推犀牛盾、UAG..

遇到黑道就轉彎？館長爆遭威脅開..

星宇航空搶先曝全黑「接駁巨獸」

半夜有外送他驚呆　網曝宵夜場優..

北台連雨5天！周末恐有颱風發展

路人都戴AirPods！他看呆..

周四起變天…北東連下5天雨　米..

i11 pro實拍！「天降開運..

更多熱門

相關新聞

王令麟：2023年目標營收達800億

東森（2614）旗下轉投資東森購物迎向20週年，今年1～8月營收年成長21%，達112億元，其中8月業績以網路成長幅度最大；合併草莓網營收131億元，也較去年同期成長29%。對於營收動能強勁成長，東森集團總裁王令麟提到未來將加強6大發展重點，2023年集團總營收目標達到800億。

專訪／華南產險總座凃志佶：獨家寵物險7大保障　與東森合創雙贏

王令麟帶領東森寵物雲躍升業界第一

東森Ｘ奧斯卡霸氣跨刀！再造「寵物新革命」

全台首間複合仲介店將現身　讓民眾走進店頭「喝咖啡」

關鍵字：

東森王令麟產學合作世新大學

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接fire幕僚吧

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

妻進產房血崩命危嬰兒亡　父磕頭哭喊：寶寶對不起！

邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面