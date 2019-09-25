盤中零股交易也採逐筆交易？　顧立雄點出3大考量「循序漸進」

▲盤中零股交易預計2020年第3季上路，而盤中零股交易沒有採取逐筆交易主要有3大考量。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

為鼓勵年輕人投資台股，盤中零股交易預計2020年第3季上路，目前規劃每10分鐘撮合一次，不過立委認為，明年台股將採逐筆交易，零股交易也應跟進，金管會主委顧立雄今（25）日對此表示，盤中零股交易沒有採取逐筆交易有3大考量，希望能「循序漸進」，另會再研議縮短撮合的可行性。

立委施義芳在立院財委會表示，台股距離年輕人越來越遠，年輕人買不起大立光，市場期待能夠注入年輕活水，因此詢問台股逐筆交易和零股交易何時會上路，以及採取何種方式。

請繼續往下閱讀...

金管會主委顧立雄對此表示，明年第3季看能不能實施，未來將採分盤交易，並不跟大盤併在一起，並以10分鐘撮合的方式進行。

施義芳進一步指出，逐筆交易的擬真平台模式，投資人反應正面，但大盤將採取逐筆交易，那為什麼零股交易不能也採取逐筆交易？

顧立雄說明，零股交易沒有採取逐筆交易有3大考量，首先是風險控管；再者是成本考量，要考慮到中小型券商的建置成本；最後是避免影響個股交易，因此希望能夠以循序漸進的方式，「逐筆交易已經讓我們戰戰兢兢，希望盤中零股交易能有所區隔」。

施義芳認為，如果零股交易採取10分鐘撮合，問題才會多，就是假單會太多；顧立雄則說，目前正請證交所持續蒐集外界意見，至於縮短可行性的問題，金管會將會進行研議。

其他人也看了這些～

►這款CP值很可以！