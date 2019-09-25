LINE「宮格」新介面！傳照片不再洗版　三大平台同步上線





▲LINE傳多張照片呈現「宮格」新介面！（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

相信不少人今（25）日用LINE傳照片會發現，聊天室介面變得不一樣，LINE台灣表示，打破過去傳送多張照片就會導致聊天室「洗版」的問題，LINE正式更新優化介面，不僅讓多張照片以「宮格」模式呈現，而且不必更新就能在iOS、Android、桌機版三大平台同步上線。

▲LINE傳多張照片不再洗版，而且可以快速選取。（圖／翻攝LINE）

LINE表示，即刻起在LINE傳送多張照片，不再會讓聊天室洗版，而是呈現「宮格」模式，最多可以將10張照片呈現在一則訊息中，並且最多可以傳送50張照片，而且用戶不需要更新LINE版本，只要符合iOS 9.1.0以上、Android 9.16.0以上、桌機版5.19.0以上等版本即可使用。

▲LINE傳多張照片呈現「宮格」新介面，但是回覆和收回仍針對單張。（圖／翻攝LINE）

LINE近來不斷更新優化介面，這次除了將多張照片的呈現方式合而為一之外，同時在「宮格」照片模式中，用戶可以選擇單張或多張直接Keep、轉傳、刪除、建立記事本，甚至在存取照片進相簿也變得更加快速，但是回覆和收回功能則只能選擇單張圖片。

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