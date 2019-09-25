「寄生聯開」第二集！高嘉瑜再爆：捷運局、租屋公司聯手炒作

▲高嘉瑜召開記者會，質疑捷運局、聯開宅租屋公司到二房東，聯手炒作租屋市場。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員高嘉瑜日前踢爆捷運聯開宅的「寄生聯開」亂象，美河市重複承租比例高達60%、蘆洲站重複承租比例高達28%，有的承租大戶甚至「一次承租28戶」。高嘉瑜25日再踢爆，某出租公司更是「年年得標」、「獨家得標」，質疑捷運局、聯開宅租屋公司到二房東，聯手炒作租屋市場，成為共犯結構，捷運局圖利特定廠商，壟斷聯開宅。

高嘉瑜直言，她發現轉租幾乎不需要理由，捷運局幾乎完全不設限，只要來公文就可轉租，讓轉租大戶寄生聯開，她更進一步發現，疑似內神通外鬼，從捷運局到聯開宅租屋公司到二房東，聯手炒作，成為共犯結構，聯開宅公開招標出租，應是公開透明市場，但捷運局委託出租公司，結果成功轉租後可獲得租金1.5倍仲介費，跟市場行情一樣，再轉租給自己人，再轉房客一手，該出租公司更是「年年得標」、「獨家得標」，其他家投標公司都以資格不合為由被打槍。

高嘉瑜提到，自從上次開記者會踢爆後，投訴者如雨後春筍般出現，有人指控參與辛亥站的聯開宅標租，在標租公司沒有辦法得標，卻在591租屋網看見，租金是政府底價再加價20％，比投標金額還要來得高；還有許多民眾控訴，結標金額不得而知，只知道最後在市場在被拿出來轉租，捷運局沒有將決標結果公告周知，不是公開透明，質疑過程黑箱作業。

捷運局資產及財務管理室主任徐淑慧表示，因聯開宅戶數很多，在人力有限下，只能委託廠商，標案採最有利標，不是只有一家合格，三家有兩家合格，評選方式看計畫內容、實績、履約能力、價格、創意，過去該廠商在美河市396戶出租業績表現優異，可能導致拉高評審分數。



高嘉瑜指出，捷運局11個聯開大樓，複數承租3戶以上的多半集中在小碧潭站、蘆洲站、辛亥站與大坪林站，有23人竟可承租161戶，當二房東轉租牟利。徐淑慧說，已針對承租161戶的複數戶要求改善，傾向移轉租賃權，若未改善最嚴重將可解約，但恐怕無法保障現有承租人權益，已委託律師，加強契約中轉租條件限制，預計10月會有修正方向，年底可望有新版契約上線。