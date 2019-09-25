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政大蔣介石銅像遭「潑漆砍馬腳」　男大生：我行使言論自由、歷史正義無罪

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▲▼政大蔣介石銅像馬腳被鋸斷。（圖／記者崔至雲攝）

▲政大後山的「蔣介石騎馬銅像」，於2019年2月22日凌晨，遭1群大學生以「清除校園權威」為由潑漆砍馬腳。（圖／記者崔至雲攝）

記者羅志華／台北報導

位在政治大學後山的「蔣介石騎馬銅像」，於2019年2月22日凌晨，遭1群大學生以「清除校內權威象徵」為由破壞，不僅右前馬腳遭橘色油漆潑灑，左前馬腳更直接被鋸下，事後許姓大學生坦承犯案，檢方依毀損罪起訴。北院9月25日首度開庭，許姓大學生在庭上否認犯罪，「我行使言論自由、歷史正義，沒有犯罪」。

▲▼蔣公銅像遭潑漆。（圖／翻攝臉書）

▲許姓男大生當天在網上坦承犯案，並聲明「威權歹物膏膏纏，轉型正義袂使等！」。（圖／翻攝「無限期支持－全台裝置藝術蔣」臉書）

許姓大學生出庭時，顯得有些不屑，否認犯罪後，對於法官提問「對潑漆銅像、鋸下馬腳等客觀事實有無意見」、「偵訊時是否有受不當訊問」，皆行使緘默權不願回答，更表明沒有和解意願。

▲▼蔣公銅像遭潑漆。（圖／翻攝臉書、youtube）

▲政大對許男提出毀損告訴，並在修復蔣介石銅像後，加裝玻璃圍欄「護駕」。（圖／翻攝「政治大學」臉書專頁）

警方於2019年2月22日凌晨獲報到場時，破壞銅像者早已鳥獸散，只見染上橘色油漆的銅像及被鋸下的馬腳；許姓男大生當天在網上坦承犯案，並發出聲明強調，「威權歹物膏膏纏，轉型正義袂使等！」。事後政大對許男提出毀損告訴，並在修復蔣介石騎馬銅像後，加裝玻璃護欄「護駕」。最後法官問許男「傷好了沒？」，他才稍微軟化回復「好了，謝謝關心」，全案將於10月9日再行審理。

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