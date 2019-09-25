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平均5元／條！試吃乾酪條秒腦弱帶1包　她曝「撕小條放蛋餅」牽絲美味炸

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲女網友在社團裡大推乾酪條。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）各種高CP值商品深受台灣民眾喜愛，臉書上更有專門討論商品的社團。日前有女網友發文，說以往對乳酪條的印象是「太鹹」，但在好市多試吃到一款乾酪條，「沒有想到這個不會耶！很適合早餐直接嗑一條」；另一名女網友則分享自家吃法，就是包在蛋餅裡，遇熱還會牽絲，讓不少人躍躍欲試。

一名女網友日前在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說她去台中好市多的時候，剛好遇到乾酪條試吃，「以往對於乳酪條的印象就是『太鹹』，沒有想到這個不會耶！很適合早餐直接嗑一條。」一包48入（共1.36KG）的乾酪條，價格是200多塊（249元），讓她秒心動「所以我很弱的就直接敗回家了。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友大推「每條獨立包裝，平均5元／條，很便宜，外出也方便」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

另一位女網友則表示，「家人愛吃cheese，謹慎挑選天然的，為了乾酪條有優惠才去買」，並說爬文過，有人嫌太鹹、不好吃，「所以第一次買來吃看看，口感還可以，沒那麼鹹，鈉量偏低，小朋友喜歡吃」。

接著她就曝光自家的吃法，就是再買一盒蛋餅皮，她挑的是好市多某牌蛋餅皮，「皮很彈性，不會破裂，不輸給他家蛋餅皮」、「喜歡加什麼材料才煎（以個人喜好為主），順便放乾酪條，不用特別加鹽，乾酪條本身有鹽喔！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有女網友把乾酪條包進蛋餅裡。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到乾酪條蛋餅，就有人好奇發問「這遇熱會牽絲嗎？」「請問是一個蛋配一張餅皮嗎？吃得飽？還是半個蛋一張皮、一個蛋兩張餅皮？抱歉我家孩子肚量大」。她則回「當然，冷掉不會了」、「一個蛋配一張餅皮，建議你加什麼材料例如玉米等等要飽足，如要吃兩份的話，建議半顆蛋一張餅皮加材料，搭配鮮奶或豆漿。」

其他人也紛紛曝光自家吃法，「跟你說，這個先炒一碗番茄炒飯，然後把起司弄成絲狀，再放電鍋或烤箱，當然烤箱最好，出來就焗烤囉」、「撕成一絲一絲的鋪在飯上做焗烤，很好吃」、「我做麵包切小丁包入烤」、「配生菜吃很合，單吃會越吃越鹹」、「搭水果也很讚，西瓜，芒果……」

留言處還有網友提醒，「太涮嘴怕肥不行」、「可惜最佳賞味到2019.12.13不敢買太多」、「直接吃就很方便，小孩很愛，但太方便要注意會肥」、「真的會肥」、「這個很快會變酸」、「這個直接咬很難吃，必須撕成一條一條的才好吃，真奇怪。」

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