含乳量50%以上！「極致級」抹茶拿鐵小7獨賣　還有松露可可

▲小7獨家販售光泉「極系列」飲品，售價35元。（圖／記者曾婉婷攝，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接秋冬季節來臨，超商業者紛紛推出濃郁系列商品，其中小7還獨家與光泉合作推出「極系列」飲品，分別為抹茶拿鐵、松露可可飲等，除了強調含乳量50%以上外，還添加松露口味與靜岡抹茶粉，兼具口感與包裝質感，預計又將掀起網友嚐鮮風潮。

看好消費者喜愛打卡，小7自25日起首次推出「星級美味特賞」，以獨家通路、特色包裝、國外夯品三大主軸，端出40逾種輕奢華系零食、鮮食、飲料，除了與國內大廠獨家開發全新話題商品，還導入多款國外進口及季節限定商品。

除了「極系列」飲品外，還引進有礦泉水中香檳美譽的「聖沛黎洛天然氣泡礦泉水」。創意零食部分則有「波的多洋芋片松露鹽之花」、「多力多滋義式鮮蝦雞尾酒」，以及「樂事洋芋片地中海風味烤雞」和首次與頂級燒肉店胡同聯名的「模範生點心條餅-胡同燒肉風味」等。

小7表示，近幾年觀察到消費者對於包裝外型亮眼、口味特殊的商品相當買單，尤其具有打卡亮點的獨家、限定商品更能在網路社群掀起話題，進一步帶動相關業績成長，像是只有在小7才買的到的商品，更能帶動相關業績最高成長2成以上。

另外，全家便利商店則與日本咖啡大廠UCC聯名，開發符合Clean Label潔淨標示的三款麵包蛋糕，分別為「咖啡墨西哥」、「咖啡時光鬆餅」、「摩卡咖啡舒芙蕾」，同時還推出與「SUNMAI金色三麥」聯名的四款鮮食，滿足消費者不同需求。

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