快訊／2歲到80歲都打！邪教女聖師「教唆毆殺信眾」 警攻堅救出19人

記者陳玉、莊智勝／台中報導

台中地檢署檢察長陳宏達3月中旬接獲陳情，有志工指稱「中華白陽四貴靈寶聖道會」林姓女主持人涉嫌在廣西道場教唆毆打方姓女幹部，連2歲的兒童、80多歲的老叟也不放過，其中還有人被打到眼睛幾乎失明。今台中地檢署依涉嫌傷害致死罪嫌聲押林女獲准，其餘7名嫌犯交保，全案深入偵辦釐清中。

▲林女（身穿白衣者）涉嫌教唆毆殺方姓女幹部。（圖／記者陳玉翻攝）

台中6旬林姓婦人創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，自稱是「聖師」，以促進國人身心靈健康為建會目的，在台中、南投及大陸設置3道場，但今年初台灣檢警獲報，林疑指使多名信眾在大陸廣西道場毆打20歲的台籍方女致死，事發後林等多人連夜搭機返台躲藏，刑事局中部打擊中心8月底前往台中、南投等地搜索，帶回林等19人；經警查，林以「身上有髒東西」洗腦信眾，並建立「罪犯守則」要信眾遵守，若違反就會慘遭旁人持棍棒猛毆凌虐，受害者從2歲幼童至8旬老翁都有，凶殘行為讓偵辦員警看到都說「拳頭都硬了」。

刑事局偵六大隊第五隊長賴英門表示，台中地檢署今年初在偵辦台女在大陸死亡案件，追查下發現不單純，循線查出由61歲林女成立的「中華白陽四貴靈寶聖道會」，該社團於3年前12月登記，以五良美德、提倡道德倫常及促進國人身心靈健康為主旨，在台中大里區、南投國姓鄉及大陸廣西省等處設置道場，信眾逾百人。

►「即日起，我退出老化黨。」

▼教內有許多「不聽話的信徒」受虐，不少人被打得滿身是傷。（圖／記者陳玉翻攝）