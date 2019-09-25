邪教女聖師列「6條罪犯守則」！凌虐過程錄影存證...見復原洗腦高喊：是神蹟

記者陳玉、戴若涵／台中報導

台中市一名60歲林姓婦人創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，在台中、南投及對岸設立3處道場，但2019年初，檢警接獲通報，林婦涉嫌指使多名信徒在廣西道場毆打20歲的方姓女幹部，導致對方不幸身亡。除此之外，林婦洗腦信眾還列出「6條罪犯守則」，若違反將被爆打一頓，受害者年齡2歲到80歲都有。台中地檢署25日依傷害致死罪嫌聲押林女獲准，其餘7名嫌犯交保，全案仍在偵辦當中。

▲▼台中聖師邪教打死人。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

台中6旬林姓婦人創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」(又稱：中華日行一善學會)，以促進國人身心靈健康為建會目的，在台中、南投及大陸設置3道場，藉此吸收未成年人脫離家庭，見有信徒想脫離學會，便策動學員以暴力手段毆打凌虐。

檢警2019年初獲報，林婦疑指使多名信眾在大陸廣西道場毆打20歲的台籍方女致死，事發後林等多人連夜搭機返台躲藏，刑事局中部打擊中心8月底前往台中、南投等地搜索，帶回林等19人。

警方調查後發現，林以「身上有髒東西」洗腦信眾，並建立「罪犯守則」要信眾遵守，包括「一、只能透過獄卒講話；二、不准洗澡、上2樓；三、手腳綁起來；四、不可藉著聖師耍特權；五、不許與他人交談；六、未經允許不能吃飯」，若違反就會慘遭旁人持棍棒猛毆凌虐。

受害者從2歲幼童至8旬老翁都有，受害者傷勢相當嚴重，甚者還出現近乎失明的情況，兇殘行為讓偵辦員警看到都忍不住咋舌。另外，學會凌虐信徒時，還會全程錄影，若傷好復原便會稱「神蹟」，讓檢警忍不住咋舌。

▲▼學會凌虐信徒時，還會錄影存證，見傷勢好轉便高呼「神蹟」。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

刑事局偵六大隊第五隊長賴英門表示，台中地檢署今年初在偵辦台女在大陸死亡案件，追查下發現不單純，循線查出由61歲林女成立的「中華白陽四貴靈寶聖道會」，該社團於3年前12月登記，以五良美德、提倡道德倫常及促進國人身心靈健康為主旨，在台中大里區、南投國姓鄉及大陸廣西省等處設置道場，信眾逾百人。

▲邪教聖師被逮。（圖／記者陳玉翻攝）

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