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075型大型兩棲攻擊艦今下水！可容納30架直升機＋兩棲車　專家：僅中美可造

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▲▼2019年9月25日，解放軍075型兩棲攻擊艦於上海舉行下水儀式。（圖／翻攝自環球網）

▲ 2019年9月25日，解放軍075型兩棲攻擊艦於上海舉行下水儀式。（圖／翻攝自環球網）

實習記者許祐誠／綜合報導

解放軍自行研發的075型大型兩棲攻擊艦於25日在上海舉行下水儀式，該艦有設置機庫，空間足夠容納30架各型直升機，又能搭載兩棲車輛和氣墊登陸艇，大幅提升解放軍的登陸力量。軍事評論專家也表示，目前能夠建造類似艦艇的國家「只有中美兩國」，充分體現中國強大的綜合國力。

根據《環球網》報導，軍事評論家指出，4萬噸級的075型兩棲攻擊艦特殊的設計、裝載，以及強大的機動作戰能力，成為現今如登陸和島礁等海戰中的生力軍，下水儀式也象徵中國海軍的發展進入新時代。但由於兩棲攻擊艦設計複雜，造船工藝要求高和造價昂貴，製造難度僅次於製造航母，因此世界上只有少數國家有能力建造，而能夠建造類似075型大型艦艇的國家唯有中美。

此外，報導指出，目前最關注該艦的不是美國而是台灣，因為075型軍艦可以當作兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船，運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，但值得一提的是，中國現階段是實施防禦性國防策略，發展武器並非用於攻擊其他國家，反而有助於中國展現世界大國的形象。

不過，該名軍事評論家仍警告，兩棲攻擊艦主要是滿足中國海軍戰略的迫切需求，但如果台獨分子踩到紅線，該艦下水將會是對台獨份子和境外敵對勢力的嚴正警告。

►時間對我們來說完全沒用！

▲▼立法院國防委員會 國防部長嚴德發答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲  嚴德發接受答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

對於075型兩棲攻擊艦的下水儀式，國防部長嚴德發今天回應，該艦屬於登陸作戰攻擊艦，對台灣有一定影響，「但我們不會讓他過來」，國防部已經關注此事相當久，整個情況也在掌控之中，未來不論是中共投送兵力或是朝向遠洋發展，對台灣的實質威脅也會做相關評估。

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