東森新聞雲與Google Cloud 合作優化應用程式服務品質

▲東森新聞雲在今年的Google Cloud Summit中分享了，如何結合新的雲端科技，進行技術升級以因應各式各樣的服務需求。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

你今天Ettoday了嗎？東森新聞雲（ETtoday）不只是新聞媒體，而是整合新聞、資訊、知識和娛樂的訊息大平台，自2011年開站至今，ETtoday在廣告營收、日均流量、日活躍人數、粉絲數固定都有超過2位數以上的成長率，各粉絲專頁的人數也已經超過一千五百萬，但是隨著媒體型態的多元化，東森新聞雲希望嘗試能提供更多樣化的媒體內容，從寵物雲、電競雲、星光雲等。

再加上東森新媒體集團也朝向多角化經營發展，除了買下台北捷運廣告看版之外，也經營東森寵物雲實體商店，也建立APP用戶集T點換現金的機制，多管道極大化曝光機會，並追求線上與線下的結合，積極擴大東森集團事業版圖。

請繼續往下閱讀...

面對多元的經營策略與逐漸擴張的事業版圖帶來的動態需求，東森新聞雲結合新的雲端科技，進行技術升級以因應各式各樣的服務需求。因緣際會下東森新聞雲和專業雲端服務代理商宏庭科技的技術團隊有機會合作，而宏庭科技正是 Google Cloud 的頂級雲端合作夥伴，能夠提供專業的技術諮詢、系統架構規劃、架構搬遷等服務，這些服務正符合東森新聞正要進行的改造計畫，再加上Google Cloud的強大優勢如：在台灣擁有資料中心、自建光纖海纜傳輸速度快、彈性計費方式優於其他同業。宏庭科技於是推動東森新聞雲與Google Cloud雙邊的合作計畫，引入原廠專業的工程師團隊，結合兩邊的專業人力為東森新聞雲進行系統改造計畫。

隨著東森新聞雲服務升級，其需要有更強大的基礎設備來穩定服務品質，過去單在地端機房的基礎架構已不足以應負變異性高又源源不絕的新專案需求，雲端機器的彈性、效能更適合新型態的媒體產業；除此之外，雲端架構的特性還能夠對企業內部帶來改變，透過自由度更高、保持創新的 Google Cloud 影響了東森新聞雲內部的文化，從專案排程與執行的方式、到部門與同事之間協力進行專案的方法，在新的混和雲架構產生，後激盪出許多新的想法，這些都是 Google 與 東森新聞雲雙邊合作後為企業體質帶來的改變。

就在今年九月一年一度的Google Cloud Summit雲端大會中，在開場的主題演講東森新聞雲與大家分享了這次成功的合作經驗，目前東森新聞雲已規劃明年度的計畫，會採用Google的服務對東森新聞雲相關的產品資料進行數據分析，燃燒兩大知名企業合作擦出的火花持續創新，為大眾帶來更多元、更深入日常生活的媒體內容。