929台港大遊行民進黨、時力連署支持　吳怡農：第二個家被摧毀感到痛心

▲吳怡農表示，對於這個「第二個家」被摧毀感到痛心。（圖／台灣學生聯合會提供）

記者崔至雲／台北報導

「929撐港反極權」遊行將在29日登場。香港邊城青年、台灣公民陣線、台灣青年民主協會及台灣學生聯合會等遊行發起團體，今（25日）在立法院群賢樓召開記者會。香港邊城青年成員Kuma指出，「台灣擁有民主制度，享有言論與政治權利，是自由社會的一員，為了普世的核心價值，當下就應該為此而站出來」，無論是香港或台灣，都不會是孤島，而是命運共同體，「我們活在當下」。

學生團體今日也邀請多位立委及立委參選人出席，包括民主進步黨蘇巧慧委員、鄭運鵬委員、無黨籍林昶佐委員，以及立委參選人民主進步黨賴品妤、吳怡農、台灣基進顏銘緯、社會民主黨范雲等。

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▲「撐港 反極權」遊行行前記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



學生團體指出，929台港大遊行，適逢中華人民共和國70週年國慶大規模閱兵的前夕，據此，發起團體呼籲台灣各政黨及政治人物，不分黨派，站在自由民主價值的基本立場，一同聲援香港人民自反送中以來的五大訴求，並且明確拒絕「一中和平協議」，號召台灣人民團結一同站出來，撐香港，反極權。

學生團體指出，近日香港眾志秘書長黃之鋒透過影片，跨海呼籲台灣人與香港人共同抵抗中國政府的壓迫，曾佔領香港立法會並讀出《七一宣言》的香港抗爭者梁繼平也在昨日（24日）的聲援影片中，表達台灣民主化過程與反威權歷史對香港民主運動者的啟發，並期盼台港社會的公民力量能相互激勵。



Kuma提出929遊行的四大主張，並要求香港政府盡速釋放被捕學生，「港台同學，齊上齊落」，呼籲台灣政府應盡速設立、制定庇護港澳政治難民之具體配套措施和明確法制。

▲「929撐港反極權」遊行共有二24個民間團體擔任主辦單位，100個團體連署聲援，包括民主進步黨、時代力量等十個政黨。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇巧慧表示，自己是兩個孩字的媽媽，很難想像孩子會因為走上街頭而被恣意逮捕；今年是美麗島事件40週年，台灣人應該更珍視目前所擁有的自由民主制度。鄭運鵬則秀出外套上的「香港、加油」別針，他表示，這是香港朋友來台灣參加足球比賽時送他，也呼應此次的遊行訴求「撐港反極權」。

吳怡農表示，自己曾在香港住了十多年，對於這個「第二個家」被摧毀感到痛心，目前造成台灣諸多校園內部香港與大陸學生對立的原因，正是因為大陸的政府專權與一國兩制的失敗。

范雲表示，感謝香港朋友這三個多月以來，不怕輸、不怕打的奮鬥精神，讓台灣人看清一國兩制不可行、北京承諾不可信。她呼籲國民黨及其總統候選人韓國瑜都應該站出來表態，不要畏畏縮縮。

這次由台灣公民陣線與台港青年學生發起的遊行，合計共有二24個民間團體擔任主辦單位，且超過100個團體連署聲援，聲援團體名單中，包括民主進步黨、時代力量、台灣團結聯盟、綠黨、社會民主黨、台灣基進、自由台灣黨、台灣民族黨、歐巴桑聯盟、台灣維新等十個政黨。