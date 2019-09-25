華航消失的部分私菸找到了！黃國昌再爆新事證　「已經被抽掉9條」

▲立委黃國昌爆料私菸案，部分菸品下落找到了。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

華航私菸案持續延燒，立委黃國昌在立法院交通委員會質詢時爆料，他先前一直追問華航2位員工買的私菸、免稅品到哪去？結果周一質詢時，華航董事長謝世謙稱「東西沒有拿走，都還在倉庫」，結果這些非法私運的東西在華航空品處跟一處桃園民宅被搜出來，同時已經被抽掉9條了，簡直離譜至極。

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黃國昌說，針對國安局與華航聯手走私的醜聞，從7月開始，他一直追問：「華航兩位員工買的私菸與免稅品，到底去哪裏？」當時，華航高層公開嗆他：「我很困惑他講的是什麼？」

他周一在立法院財政委員會質詢華航董事長與華膳總經理，結果他們異口同聲說「東西沒有拿走，都還在倉庫」。當天下午，黃國昌偕同關務署同仁，前往華膳倉庫，根本沒有東西，華膳同仁說「7/22當天早上，就已經被另一位華航員工，開車載走」。

▲黃國昌嗆交通部長還要護航滿口謊言的華航董事長？林佳龍回應，若有涉及包庇當然要負責。（圖／記者呂佳賢攝）

黃國昌再拿新事證爆料，昨天，這些非法私運的菸品與免稅品，在華航空品處與一處桃園民宅，被搜出來了。這些原本應該被扣押、沒入的私菸，完全沒有被扣，在華航非法運送與掩護下，離開免稅區；同時，也已經被抽掉9條了，簡直離譜至極。

黃國昌狠嗆，這算是哪門子「誠實面對」、「徹查到底」？這根本是「能騙就騙」、「包庇到底」！檢察官不知道嗎？華航高層不知道嗎？還要再繼續騙下去嗎？並質問交通部長林佳龍，還要繼續護航這樣一騙再騙的華航董事長嗎？林佳龍對此則表示，若華航董事長有涉及包庇，當然要負起責任。