亞馬遜邀各產業巨頭組語音技術聯盟　唯獨蘋果、Google缺席

▲亞馬遜聯合各領域巨頭，成立語音助理聯盟。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

全球電商龍頭亞馬遜日前宣布將建立一個語音助理聯盟，共同研究如何加速語音助理的廣用性，然而，一大串的名單中，缺了另外兩大競爭敵人蘋果和Google，不難看出這場語音助理大戰已悄悄開打。

語音助理聯盟包括了微軟、Intel、高通、BMW、Spotify與聯發科等，共 36 家來自全球，跨越產業的巨頭們，都將共同研究語音助理功能，並強調他們的宗旨，是要讓「使用者能夠自由選擇喜歡的方式」，來跟機器說話。

亞馬遜成立的語音助理聯盟，希望透過跨裝置服務，讓各種裝置都能夠用不同方式啟動。更重要的是，透過多元裝置獲取的數據，將能進一步協助打造出更好的人機對話技術。

亞馬遜的目標和蘋果跟Google不太一樣，亞馬遜是透過裝置廣泛性，建立多重喚醒語的邏輯；而另兩大業者則是希望依靠已建立的統一喚醒語，讓製造商加入逐漸加入，進而打入家庭生活中。

目前聯盟是以一種倡議組織方式運行，並沒有制定強制規範，彼此能夠交流討論想法。車用語音製造商 Cerence 執行長梅克（Richard Mack）說：「老實說我也不清楚有誰加入了，但是大企業、小公司跟新創團隊，能夠一起合作總是好事」。

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