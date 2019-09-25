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獨／郭台銘親繪選票板塊圖首曝光：蔡英文比韓國瑜大　王金平最小

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記者張乃文／綜合報導

2020總統大選繼鴻海創辦人郭台銘棄選、前副總統呂秀蓮加入連署後，整體態勢也基本上回歸藍綠對決。郭台銘幕僚高虹安更在《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》中公開郭台銘親手繪製的選票版塊圖，並分析目前各政黨的支持者傾向。

▲▼高虹安在《雲端最前線》公開郭台銘親繪圖。（圖／翻攝自雲端最前線）

▲高虹安在《雲端最前線》公開郭台銘親繪圖。（圖／翻攝自雲端最前線）

台灣民意基金會24日公布最新民調，總統蔡英文及高雄市長韓國瑜的民調差距在兩黨候選人確定後，拉到最大的時刻。高虹安在《雲端最前線》提到，這份民調結果顯示，「創了兩個新高」，第一個是蔡、韓兩人的差距已經到了23個百分點；第二個則是呂秀蓮的支持度有百分之10，也是過去前所未有的，因為過去平均都落在5％。

▲▼郭台銘親繪選票版塊圖。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲郭台銘親繪選票版塊圖。（圖／郭台銘辦公室提供）

高虹安說，游盈隆提到「呂秀蓮是柯文哲棄選後的最大得利者」，「這句話可能只對一半」。她認為，本來支持郭台銘或是柯文哲的人就有相當程度是反對藍或綠，因此投給呂秀蓮的票有一部分變成是「賭藍票」，因為呂秀蓮是第三選擇。「但這個比例不會很高」高虹安強調，另一部分有很大比例呂秀蓮的支持者是深綠或台獨。

與此同時，高虹安也拿出「郭台銘親繪的圖表」，更說郭台銘最近喜歡看政論節目後自己畫圖，圖中顯示藍綠支持者及各政黨支持者傾向。高虹安分析，蔡英文的選票是老年及青年的票都有，而老年的部分會比較偏向台獨，青年的部分則是亡國感驅使蔡英文獲得選票；韓國瑜的部分，則是偏向老年人，年輕人支持度比較低，但真的很藍的部分，其實會是傾向新黨或統促，甚至是親民黨。

高虹安說，郭台銘、台北市長柯文哲及前立法院長王金平則獲得中間選民的票，不過，在左右擠壓的狀況下，親民黨、新黨等會越來越沒有空間。

超越藍綠，就靠她了

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