梧棲男疑翻攪犬隻屍體…點燃網友怒火！警調查結果逆轉：是山羌

▲台中日前傳出男子疑似正在料理犬隻，但經員警調查後，確認該動物為山羌。（圖／翻攝自《愛貓聯盟》）

記者陳玉、莊智勝／台中報導

日前臉書社團「愛貓聯盟」、「梧棲串起來」有網友PO文，怒指梧棲一名男子手持工具翻攪小型動物屍體，疑似是在吃幼犬，更令人痛心的是，當時狗媽媽就在旁邊。畫面曝光後引起網友眾怒、群起撻伐，但《ETtoday新聞雲》經查證後，確認該隻小型動物並非犬隻，而是已非保育類的「山羌」。

該名網友22日下午PO文指出，當天友人騎車行經梧棲區中港國小附近時，赫然瞥見路旁一名男子手持工具翻攪動物屍體，事後查看行車紀錄器，驚覺男子疑似是在翻挖幼犬準備食用，且一旁還站了一隻黑犬，疑似就是狗媽媽，由於太過血腥殘忍，因此才會PO上網詢問網友該如何檢舉。

該則PO文一出立即引燃網友怒火，不少人痛批「實在太可惡」、「真的太殘忍了！」但也有理性網友認為，單憑畫面很難判斷，建議還是先報警處理。《ETtoday新聞雲》當天獲悉後，也致電該轄區清水警分局安寧所詢問，但值班員警卻表示並未接獲任何「疑似吃狗肉」的報案。

歷經多日追查，台中市動保處副局長林儒良表示，23日會同警方到現場了解，但當時無人在家，僅看見一隻健全的黑色犬隻；後續經員警了解，確認該動物為山羌而非幼犬。警方指出，該戶男子為原住民，當天到山上獵捕山羌，由於去年法律修正，山羌已非保育類動物，且因其體型與犬隻相近，才會造成誤會，後續將交由農業局林務自然保育科判定處理。

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