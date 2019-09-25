快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐　中4獎等12月領獎省800元！

▲統一發票7、8月號碼出爐。（圖／ETtoday社群中心製作）



社群中心／林懿捷



發大財的機會又來了！今天是單月25日統一發票開獎時刻，本期的千萬特別獎號碼是「45698621」，快點拿起手上的發票，看看幸運之神有沒有眷顧你！也提醒大家，本期(7、8月期)如果中四獎，也就是中了獎金4,000元的朋友們，晚一點兌獎更賺，12月之後領獎，可省下800元的稅金！

財政部在日前特別提醒民眾，從12月1日開始，彩券、統一發票課稅門檻從2,000元提高到5,000元，最先受惠的便是兌中7、8月期統一發票的幸運兒，如果中了四獎，先別急著兌獎，省下20%稅金可以換好幾頓大餐！

除了要注意兌獎時間外，財政部還帶來更棒的好消息：今年9、10月期及11、12月期的增開六獎號碼，將從現在的2組增為3組，加上原來固定開出的六獎200元3組，200元獎項一共會有6組，大家獲得小確幸的機會又大增了！

此外，根據財政部消息，108年5、6月期統一發票1千萬特別號「46356460」，中獎張數共計有16張，還有8張未領，兌領時間只到11月5日止，大家別顧著對7、8月發票，快點翻翻抽屜、錢包、口袋找找舊發票，別讓財神爺跟你擦身而過囉！

請繼續往下閱讀...

▲只要有中獎，無論多少都令人開心！（圖／記者許力方攝）

►影／是你嗎？5、6月期千萬元中獎發票8張未領 20元停車中千萬、5元買麥當勞海苔粉中200萬

►統一發票5、6月中獎號碼出爐 父親節帶家人吃大餐

►不要讓財神溜走，更要把美神留在你手！

►用ETtoday新聞雲APP兌獎更方便