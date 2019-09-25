財委會討論陳明文300萬元事件　藍綠立委、官員數度爆發口角　氣氛緊張

▲財委會今日討論民進黨立委陳明文300萬元事件，數度爆發衝突。（圖／記者紀佳妘攝）

記者吳靜君／台北報導

民進黨立委陳明文日前搭高鐵，掉了300萬元引發外界熱億，立法院財委會今（25）日邀請相關單位進行專案報告，但是高鐵董事長江耀宗今日以「偵查不公開」、「保護旅客隱私」為報告，引起國民黨立委費鴻泰不滿，甚至藍綠立委爆發衝突。

立法院財委會今日以「巨額現金提領遺失查察通報」為題，邀請相關單位包含法務部、財政部、金管會、高鐵公司等進行專案報告。不過，因為此議題卻讓財委會的氣氛數度緊張。

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針對此案，高鐵並沒有書面報告，僅江耀宗上台表示，基於偵查不公開、旅客隱私，無法講述太多細節；國民黨立委費鴻泰不滿江耀宗報告過於簡單，要求江耀宗「罰站」，並且火大怒罵「不要那麼囂張」、「召委要你報告就報告」、「不要以為有人撐你」，甚至一度暫停5分鐘。

但是這個過程，引發登記第一位質詢的民進黨立委吳秉叡的不滿，認為國民黨立委刻意拖延他質詢的時間，引發藍綠營立委雙方一度火爆。

江耀宗調整後再度報告，報告指出陳明文遺失300萬元當天，是清潔人員拾獲一只登機箱，轉交給站務人員，再送到派出所協助清點，後來有失主來電協尋，透過協尋程序領取遺失物，後續由司法單位來進行必要的司法程序，但是後續已經進入司法程序，細節基於偵查不公開、旅客隱私無法進一步說明。

費鴻泰才和緩說「一開始這麼報告就好了」，會議才開始順利進行。因為今日討論陳明文300萬元事件，藍綠立委口角不只一次，除了質詢前的衝突；等到國民黨立委曾銘宗質詢時，質疑法務部次長蔡碧仲護航，也引發蔡碧仲不滿，中間也爆發了衝突。