林佳龍爆「長榮總統專機」也有菸品超買　長榮：流程從無違反規定

▲交通部長林佳龍爆，長榮執行總統專機時也有菸品超買問題。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

華航私菸案風暴延燒，交通部長林佳龍上午在立法院交通委員會爆出，長榮航空執行3次總統專機時，也有菸品超買問題，「只是比較沒有那麼嚴重」。對此，長榮航空回應，機上菸品銷售都依海關規範的作業流程進行，從無違反任何相關規定。

立法院交委會25日針對「總統專機免稅菸案調查、懲處及後續改善作為」進行專題報告。立委李鴻鈞質疑，從前總統陳水扁、馬英九到蔡英文都有總統專機出訪，為何問題都出現在華航而非長榮？林佳龍則爆出，長榮執行的3次總統專機，菸品數量也有超過乘客數，「只是比較沒有那麼嚴重」。

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▲林佳龍說，長榮總統專機菸品數量也有超過乘客數，只是比較沒有那麼嚴重。（圖／記者賴文萱攝）

李鴻鈞追問超量菸品數字多少？林佳龍說，確實也有600條、900條的數字，李再追問是否有機邊交貨？菸品是跟著出國、跟著回來？林回應，應該是。

對此，長榮航空發表聲明表示，機上菸品銷售，無論是專機任務或是正常航班，都是依照海關規範的作業流程進行，也從無違反任何相關規定。根據現行法規，長榮航空無法限制旅客在機上購買菸品或其他商品之數量；此外，專機任務天數長、航段多，在各航段飛行途中均會銷售菸品及各項免稅品，因此所有免稅品均會準備較多數量。至於旅客購買菸品數量是否超過當地海關之規範，有無依當地法令進行報關，長榮航空表示，無法得知。