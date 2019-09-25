好享退專案申購30日截止　風險積極型與10年到期型基金最受青睞

▲ 準備退休金需及早開始規劃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

基富通平台上的「好享退」全民退休投資專案申購截止日期只剩五天，根據基富通公布資料，以多數投資人偏好「積極」類型基金，以及到期天期較近的10年期目標日期基金。

基富通先前公布專案中最獲投資人偏好的基金類型，已申購的多數投資人偏好「積極」類型基金，以推出目標風險類型的安聯投信與群益投信來看，最多人選擇的分別為「安聯四季成長組合基金-P類型」及「群益全民成長樂退組合基金P」；至於推出目標日期型的國泰投信，到期天期較近的10年期「國泰泰享退系列2029目標日期組合基金P」最受投資人青睞。

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基富通總經理黃致淵表示，愈接近申購截止日期，報名民眾的詢問愈發熱烈，從上週開始，每日撥打至基富通詢問專案申購的電話數量都超過千通，客服信箱也收到許多專案申購相關的問題。多數民眾詢問的問題包括如何挑選適合自己的專案基金標的、如何約定申購、申購後的扣款規則等，相關問題除了在基富通官網的好享退專區都有詳細說明外，客服人員也增添人力來回答客戶諮詢。

黃致淵提醒，專案的申購期間只到9月30日，選定專案基金後還要選擇定期定額的扣款日及設定扣款金額，並在10月28日前完成第一次扣款，才算正式進入該專案。現已進入申購最後倒數，基富通呼籲已報名但尚未申購的民眾要抓緊時間申購。

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