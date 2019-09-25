北市挺同志！西門町首設「彩虹地景」民眾瘋打卡拍照

▲西門町增設彩虹地景。（圖／翻攝劉奕霆臉書，下同）

記者楊亞璇／台北報導

2019台灣同志大遊行將在10月26日登場，向來對同志相當友善的台北市政府，搶先在西門町街頭塗上對同志族群象徵意義重大的「六色彩虹」，上頭還寫著「TAIPEI」，成為新的彩虹地景，力挺同志，北市府觀傳局長劉奕霆表示，該地景會永久留在西門町。

北市在捷運西門站6號出口前廣場鋪設「彩虹」，吸引民眾駐足拍照打卡。劉奕霆表示，同志大遊行下月登場，從上個會期開始，市議會性平連線的多位議員希望觀傳局協助推廣宣傳，之後副市長蔡炳坤的召集下，跨局處討論台北市有哪些地方適合宣傳，帝景部分因西門町人潮多、場地也夠寬裕，加上西門紅樓有獨特意義，因此雀屏中選，未來還會考慮在其他地方進行施作。

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劉奕霆說，設置前也和西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫溝通過，理事長認為西門町就是多元文化的展現，樂見設置彩虹地景，另外，地景是委請交工處施作，防滑係數沒有問題，民眾不用擔心。

為迎接下個月同志大遊行，10月的台北畫刊將聚焦介紹同志遊行與相關景點，「台北旅遊網」更以「乘著彩虹去旅行」為題，介紹台北市知名同志議題的景點，包括晶晶書庫、西門紅樓、常德街、二二八和平公園彩虹鐵門、凱達格蘭大道、當代藝術館、台灣大學等。