不顧民間抵制東奧聲浪！　文在寅見奧會主席：南北韓盼組聯隊出戰

▲ 文在寅針對朝鮮半島和平於聯合國大會發表演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

日韓貿易戰打得火熱，南韓國內因此傳出抵制2020年東京奧運的聲浪，但為聯合國大會出訪美國的南韓總統文在寅當地時間24日在紐約與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）會晤，表達南北韓組聯隊出戰東奧及共同申辦2032年夏季奧運的意願。

文在寅24日與巴赫會談28分鐘，首先邀請巴赫協助南北韓申辦2032奧運。他說明，2018年的平昌冬奧創下史上最多選手參賽的紀錄，再加上兩韓同時進場、組成單一隊等，成就最為成功的奧運，也是延續南北韓、北韓及美國對話的決定性契機，「多虧巴赫主席與IOC的積極協助。」

文在寅表示，希望平昌東奧以來的和平氣氛能夠透過2032年兩韓共同主辦奧運延續下去，「若要達成，勢必需要巴赫主席與IOC的支持。」

此外，文在寅也說明兩韓共同出戰2020東奧，透過體育持續推動南北合作的計畫。《韓聯社》指出，儘管國內有部分要求抵制東京奧運的輿論，文在寅仍認為，透過奧運進行國際交流不應受到貿易衝突影響，也希望以此做為改善兩韓關係的跳板。

他向巴赫表示，南韓將2020東京奧運到2022北京冬奧的「東亞奧運潮」視為區域團結與共同繁榮的大會，因此將積極參與，也希望IOC能夠給予協助，加強東亞國家間的友好合作。

文在寅也提到，「巴赫主席與我差異並不大。奧運精神是人類團結與和平，朝鮮半島也與IOC同在。」

巴赫對此則回應，努力促進朝鮮半島和平及相互理解也是IOC的使命，「若要達成文在寅總統所說的和平奧運，必須保障奧運不被政治化及IOC的中立性。」