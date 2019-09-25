35歲單親辣媽超寵6孩「爽開BMW」　嫌男人太戲劇化：沒有他們過更好！

▲娜塔莉認為，沒有男人的生活過得更好。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

來自英國利物浦諾斯利（Knowsley）的娜塔莉是一名單親媽媽，與3名男性生下6名子女後，獨自負擔起撫養的責任。她自認非常懂得拿捏生活預算，利用有限的補助寵愛小孩，甚至擁有一輛BMW，驕傲表示，「沒有男人，我的生活過得更好！」

35歲的娜塔莉認為，異性實在太戲劇化了，沒有男人的生活反而更加美好。但是她也坦言，即使只是要去買衣服，或到超市逛逛，也是一個複雜大工程，必須花費4小時，才能讓6個孩子都準備好，「與孩子一起生活就是一團亂。如果我想要去任何地方，簡直就是一場軍事行動。我必須策略性地計畫，但是即使如此，計畫還是會失敗。」

"I don’t go out shopping buying things for myself, and the money that I would spend doing that instead goes into the children." 由 The Sun 發佈於 2019年9月23日 星期一

娜塔莉與3名男性生下6個小孩，最大的女兒艾莉西亞（Elisia）已經15歲，最小的兒子麥肯其（McKenzie）才9個月大。她向美國電視台《第五頻道》表示，因為想要為13歲女兒麥蒂（Maddie）舉辦一場公主般的豪華生日派對，咬緊牙根存錢，「我正在領取救濟金，必須做些預算，有幾周真的非常緊繃，但是我很有創意。」

▲娜塔莉很少買東西，錢都花在孩子身上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

娜塔莉自認非常擅長規畫預算，攢錢為自己買了一輛BMW，即使壓力再大、再辛苦，也要好好寵愛子女，「我不會出門買東西給自己，而是把錢都花在孩子身上。」她認為，身為一名「1打6」的單親媽媽，是一件很驕傲的事情。

根據《太陽報》報導，英國利物浦諾斯利（Knowsley）被當地人稱為「單親媽媽之都」，每5個家庭中，就有3個是單親家庭。但是，社區中的媽媽都會彼此幫助、扶持。

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