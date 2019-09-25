挺賴、挺郭都輸了！　沈富雄：剩下的任務是疾呼「朱韓配」

▲朱立倫、韓國瑜。（圖／翻攝朱立倫臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選備受關注，外傳呼聲較高的前新北市長朱立倫已婉拒韓國瑜三次。對此，前立委沈富雄25日表示，他今年挺的人選都輸了，如今只剩下2個任務，第一是大聲疾呼「朱韓配」，第二是全力擦亮民眾黨的不分區立委名單。

國民黨初選後陷入整合難題，日前黨籍立委喊出「韓朱配」來穩定黨內，對此，朱立倫一再強調「一定會幫忙不要位置」，至於是否有拒任韓國瑜副手一事，韓國瑜競選總部發言人何庭歡24日表示，朱立倫跟韓國瑜的互動非常熱絡，兩人的共同目標也是國民黨團結。

對於韓國瑜、朱立倫的合作，沈富雄25日透過臉書表示，韓國瑜尤其是韓粉們極力想找朱立倫當救兵而不可得，其實韓只要心念一轉，坦誠告訴朱：「小老弟，請幫老大哥一個忙，我實在背負不起一人拖累全黨的罪名，讓我們角色對調，你正我副，一起讓小英下架！」只要韓一開口、朱一點頭，不必三顧朱廬，一顧即可，保證選情一夕豬羊變色，「小英皮皮趖，韓立即由可笑、可憎、可嘆變為大仁、大智、大勇！」

沈富雄說，他現在是「全國國粉第一人」，國民黨的「國」，不是韓國瑜的「國」，「我為國民黨感到不忍與不捨，一盤明明會贏的棋，眼看就要全盤輸輸去」，由「一人救全黨」到「全黨靠一人」，最後到今天的「一人害全黨」。

沈富雄感嘆，他今年出手諸事不順，但從不後悔，挫折時間不會超過半小時，「我挺賴清德，賴輸了。我挺郭台銘，郭輸了，而且退了。」如今他只剩下2個任務，第一是大聲疾呼「朱韓配」，第二是全力擦亮民眾黨的不分區立委名單。

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