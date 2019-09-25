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文化部確定補助優人神鼓1500萬！火災燒毀30年心血　盼民間共同幫忙重建

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▲▼ 優人神鼓大火。（圖／優人神鼓提供）
▲優人神鼓在8月13日遭遇大火，文化部確定補助1500萬協助重建。（圖／優人神鼓提供）

記者林育綾／台北報導

「優人神鼓」老泉山上的排練場在8月13日遭遇大火整棟燒毀，30年心血付之一炬，粗估損失超過千萬，今（25）日立委林奕華也提出關於文資保險、政府急難救助的部分是否充足，畢竟像優人神鼓這樣的表演團體是國家重要的文化。而文化部長鄭麗君也回應，文化部已啟動急難補助作業，確定最多能補助到1500萬。

▲▼ 優人神鼓大火。（圖／優人神鼓提供）
▲優人神鼓火災火勢驚人，整棟排練場小木屋燒毀。（圖／優人神鼓提供）

優人神鼓位於台北文山區的山上劇場意外遭遇火災，雖然無人員傷亡，但整棟小木屋包括所有200多件貴重樂器都被燒毀，粗估損失超過千萬；而優人所有樂器都是特殊訂製，重新打造「開鼓」也需要1-2年不等的時間，而當時他們也沒有足夠的經費來重建。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 優人神鼓大火＿優人神鼓山上劇場團員排練工作。（圖／優人神鼓提供）
▲優人神鼓山上排練場原貌。（圖／優人神鼓提供）

立委林奕華提到，這些表演團體可說是國家重要的文化，但很多團體平時維持就已經很辛苦，若遭遇災難往往更受重挫，重建過程非常艱難，就像2008年雲門舞集八里大排練場的大火，當時也損失慘重。因此提出政府有無相關急難救助，而文資保險是否充足？

▲▼ 「點亮十三層」中秋夜劃亮夜空！十三層遺址夢幻秘境，優人神鼓演出。（圖／記者林育綾攝）
▲委員認為優人神鼓這樣的表演團體，也是國家重要的文化。

鄭麗君回應，雲門發生大火時，自己還不是文化部長，據瞭解當時雲門重建確實是透過民間的力量。而自己上任以後，第一次遇到藝文團體遭遇災難，就是台東的布拉瑞揚舞團因風災造成劇場損傷，在當時開始啟動了「文化藝術團體急難補助」。

這次優人神鼓劇場發生火災，她也相當難過，第一時間致電優人神鼓藝術總監劉若瑀表達慰問，同時啟動急難補助，也為此召開民間委員來討論，做出決定補助1500萬。目前會先啟動第一期款的補助，後續也將分期補助。

▲▼ 優人神鼓大火，創辦人劉若瑀出面說明。（圖／記者林育綾攝）
▲優人神鼓藝術總監與創辦人劉若瑀，當時接到文化部長鄭麗君電話就哭了。（圖／記者林育綾攝）

劉若瑀當時接到鄭麗君的電話慰問，感動說「我一接到電話，眼淚就忍不住了！」而鄭麗君後來也有上山探望，她很感謝委員的關心，也感謝民間的力量，對於民間團體的捐款非常感謝，鄭麗君說「我們希望政府跟民間的力量一起繼續努力，我也期待能夠有更多的民間力量一起來參與、和優人神鼓一起進行重建。」

鄭麗君也回應文資保險的部分，由於優人神鼓山上劇場本身是文化景觀，屬於文化資產的一部分，而在文化資產法裡也將防盜、防災、火災的保險，納入管理維護事項，所以未來會鼓勵管理機關能夠把它列入管理事項，由主管機關來支持，希望將來主管機關不管在地方的文化局、中央的文化部文資局，都鼓勵把保險納入管理事項，強化保險的機制。

▲▼ 優人神鼓山唱劇場（排練場）大火，「護團神樹」默默守護。（圖／記者林育綾攝）
▲優人神鼓山上劇場燒毀。（圖／記者林育綾攝）

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