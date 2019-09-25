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桃園台茂、大江購物中心周年慶　最高消費滿5千送750元

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▲桃園百貨2019周年慶。（圖／業者提供）

▲桃園購物中心2019周年慶10月開跑，大江協同APP會員活動創造高回饋。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

大桃園地區2購物中心台茂、大江，在10月份也進入周年慶促銷季，台茂祭出全館滿5,000元送500元滿額贈，聯名卡刷滿6,000元還有「再加碼」；大江則祭出高回饋，加入APP會員首5日消費滿額現送150元至250元抵用回饋，搭配周慶促銷，聯名卡友最高全館消費滿4,800送650元、滿5,000元送750元。

大江購物中心
積極推動手機APP的大江購物中心，10／4至10／27周年慶期間，祭出免費加入APP會員，消費超過999元即可回饋150元抵用方案，加上周慶回饋，最高消費5,000元可回饋到750元。

▲桃園百貨2019周年慶。（圖／業者提供）

▲SHISEIDO資生堂百優加倍組，原價9,248元，特價5,310元，限量50組。

周年慶期間會員卡全館消費滿4,800元送400元，加上申請APP消費滿額獲得的150元，總共回饋到550元。針對聯名卡使用者還特別有兩重加碼，申請APP並消費滿額，可獲250元回饋，再加上4,800元起的滿千送百方案，等同全館消費滿4,800送650元，另刷滿5,000元再加送100元，總共可後續折抵750元。

▲桃園百貨2019周年慶。（圖／業者提供）

▲滿額送Dyson Supersonic吹風機。

大江表示，上半年進駐輕奢萬寶龍、點睛品等品牌，周慶在一樓共39家品牌當日跨櫃累積消費滿25萬元，加送價值14,600元的dyson吹風機，預計為期24天的周年慶業績目標為6.9億。

台茂購物中心
台茂購物中心周年慶10／3至10／21期間，持台茂MORE利卡消費，全館購物滿5,000元送400元抵用券、100元主題餐廳抵用劵，若刷台茂聯名卡消費滿6,000元，再加送100元抵用券。首10日針對特定商品與門檻加碼，B2戶外服飾區單筆消費滿12,000元，再加送200元抵用劵；4樓嬰童區、女裝區以及5樓鍋具區，單筆消費滿12,000元，再加送300元抵用劵。

▲桃園百貨2019周年慶。（圖／業者提供）

▲Kiehls金盞花清爽修護組，價值4,940元，特價3,600元。

而館內7大專區也祭出滿額回饋，1樓鞋區、3樓女裝區10／3至10／13期間，單筆消費每滿3,000元送300元抵用劵；4樓內衣區全周慶單筆消費滿3,000元送300元抵用券，10／13前單筆消費滿萬元加送300元；4樓珠寶區全周慶單筆消費滿萬元送500，單筆消費滿15萬元加送1,500；於5樓家電區特定品牌全周慶單筆消費滿4,000元，送300元抵用劵。

▲桃園百貨2019周年慶。（圖／業者提供）

▲碧兒泉奇蹟活化雙天后組，價值5,016元，特價3,510元。

▲桃園百貨2019周年慶。（圖／業者提供）

▲克蘭詩水潤奇肌保濕霜凍組，價值3,055元，特價1,950元。

台茂表示，周慶期間MORE利卡友或台茂聯名卡友，當日消費滿999元可享全日免費停車，還可換限量卡友禮，包括玻璃密封罐、光催化滅蚊燈、妙管家大容量太空瓶或生活工場玻璃吸管2組。

▲桃園百貨2019周年慶。（圖／業者提供）▲桃園百貨2019周年慶。（圖／業者提供）

▲限量卡友禮玻璃密封罐（左）與光催化滅蚊燈（右）。

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