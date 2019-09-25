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孕婦難產命危嬰兒亡　主治醫師痛哭：我也曾失去一個女兒

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▲▼婦產科醫師黃煌州痛哭說自己也失去過一個女兒，可以感同身受家屬的難過 。（圖／記者陳以昇攝）

▲婦產科醫師黃煌州痛哭說自己也失去過一個女兒，可以感同身受家屬的難過 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一家婦產科診所，因為在接生過程中，發現子宮裂開20公分，嬰兒取出後臉色發黑送醫不治，母親也出血過多送進加護病房，事後醫師出面痛哭說，自己一對雙胞胎女兒，生產時其中一人出生時已經沒有心跳，可以感同身受失去孩子家屬的難過。

黃煌洲主治醫生25日上午9時許出面說明，他強調在生產前有投以「前列腺素陰道塞劑」軟化子宮頸以利生產，過程中母親無力生產，又偵測到嬰兒心跳異常，才緊急剖腹，打開腹腔竟發現子宮到陰道，裂了一道20公分長的傷口，嬰兒取出後臉色發黑送醫後不治。

黃醫師難過地哭著說，「我的大兒子後面有一對雙胞胎女兒，其中一個出生時就沒有心跳；我一直很喜歡當婦產科醫生，去迎接生命，有時騎機車停紅綠燈看到小蘿蔔頭跑過馬路，我覺得好開心喔！」

黃醫師進一步表示「因為子宮破裂比較常見是前胎剖腹產，或是子宮有開過刀，這種極少數是因為自然產發生的情況，醫病關係是來自信任，若是造成家屬沒有信任，我覺得院方要再跟家屬這邊做溝通」

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▼家屬控訴蘆洲愛麗生診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺攝）

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