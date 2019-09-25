「我老婆懷孕還出勤」…基層夫傳擔憂簡訊　海巡署長暖令：免服夜勤

▲陳國恩顧慮孕婦同仁安全、下令海巡署免除懷孕同仁深夜勤務和巡邏勤務。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

真的好暖心！日前有海巡外勤人員家屬向海巡署反映，「請問，我老婆現在懷孕中，有人懷孕還在輪大夜班，或是出外勤，跑東跑西的嗎？」25日中午海巡署長陳國恩在臉書上透露此事，他說短短一個問句所透露的無助感、雖然隔著手機螢幕，仍讓他感受到那份為人夫、為人父的急切。

海巡署長陳國恩當下允諾並下令發函海巡署各單位、修訂勤務規範：「要求各機關不得指派妊娠或哺乳期間之女性同仁，於晚間22時至凌晨6時之時間內工作；外勤單位應以值班勤務為主，避免編排巡邏、守望、安檢及查緝等勤務。」

▲陳國恩表示，「每個媽媽肚子裡的寶貝，就是我們的未來」。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署長陳國恩感性指出，「女性懷胎十月期間，水腫的臉龐四肢，時不時就上門的暈眩嘔吐，加上怎麼躺都無法好好入睡的夜晚......懷孕的辛苦，絕非三言兩語可以形容；甚至到分娩，都是用命在博命。」



陳國恩透過臉書呼籲，「希望每個幹部，都要視同仁為自己的家人，視部屬如親；設想這一位懷孕的同仁，如果是自己的姐妹妻子女兒，你會怎麼照顧她呢？」海巡署表示目前已修改勤務規範，讓海巡大家庭每個女性同仁懷孕時，都能受到同樣照顧，安心迎接新生命到來，「畢竟每個媽媽肚子裡的寶貝就是我們的未來」

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