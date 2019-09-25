中央坐鎮高雄治安是政治操作？　徐國勇：我下去才讓韓國瑜撿到槍

記者楊蕓／台北報導

高雄市近期發生「直播主之亂」，引起內政部、警政署大陣仗南下關切，親民黨立委陳怡潔25日質詢時質疑，這是因為韓國瑜要選總統才得到中央「關愛」，認為內政部長徐國勇撿到槍，操作成「中央好棒棒，地方亂糟糟」，對此，徐國勇反回，「看到我下去，他（韓國瑜）才是撿到槍」，認為會講政治操作這句話的人才是政治操作。

陳怡潔質詢時對於內政部大陣仗南下關切提出質疑，因為像屏東發生擄人事件、直播主被砍手砍腳、桃園也發生角頭殺人案，都沒有這麼大陣仗，「是否以後各縣市有重大類似案件，中央都比照辦理？」徐國勇解釋，桃園角頭殺人案上午發生下午就抓到人，但高雄是連續發生好幾天，因此派警政署下去了解。

陳怡潔反問，「難道不是所謂的政治操作？因為人家要選總統，才會得到中央的關愛」，直呼現在看起來變成「中央好棒棒，地方亂糟糟」，也引發外界質疑徐國勇是在幫蔡英文助選，徐國勇則回應，「治安不分藍綠」，講政治操作這句話的人才是政治操作。

陳怡潔提醒，中央對各縣市應有統一標準，不要「拚治安大於拚作秀」，讓治安變成藍綠惡鬥的祭品，並說，有人說高雄直播主之亂好像讓徐國勇「撿到槍」，徐國勇則秒答「看到我下去，韓國瑜才是撿到槍」，認為這是兩面解釋，民眾都看在眼裡。

陳怡潔也詢問，警政署是否將針對直播主進行造冊，何時完成？徐國勇表示，主要是針對可能有黑道背景的直播主加以注意，強調大部分直播主都是正當的，有些刑事警察局掌握當中，但因還未有犯罪行為，不會隨便公布名單。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）