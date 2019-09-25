嫩爸媽帶3歲小兄弟進森林　扔「流浪漢帳篷」：我們去買吃的…活體棄養嚇壞街友





▲烏克蘭一對父母因為認為自己太累，將一對兒子丟到流浪漢帳篷。（圖／翻攝自STB下同）

記者陳亭伃／綜合報導

為人父母竟做出這樣的棄養！烏克蘭南部紮波羅熱（Zaporizhia）日前發生一起父母因為受不了一邊撫養小孩、一邊還要顧到自己的飲酒作樂，竟將這對小兄弟帶到森林裡的流浪漢帳篷區直接丟棄。42歲的街友看到這對小兄弟全身赤裸、營養不良於心不忍的暫時收養，直到警方巡邏發現才揭開這起荒唐的家庭悲劇。

根據英國《太陽報》報導，這對小兄弟的20歲母親巴森娜（Bozhena Synychka）和25歲的父親弗拉基米爾（Volodymyr Zaitsev）平時就沒有穩定工作，也有酗酒的習慣，兩人在無力扶養3歲與2歲小兄弟的情況下，竟直接帶到了近郊的森林內，丟給了當地住在街友帳篷的42歲流浪漢謝爾蓋（Sergey）。

▲小兄弟被發現時，狀況相當差。

謝爾蓋看著小兄弟在寒冷的天氣裡，根本沒有穿衣服、鞋子，只好先收留。他表示，當時小兄弟的父母將孩子帶到這後，就藉口說要去超市買點吃的，但是就再也沒有回來。直到過了一周，巡邏的員警才發現並將小兄弟帶回給社福機構安置。

警方循線找到巴森娜和弗拉基米爾，夫妻倆表示因為照顧小孩真的太累，加上也沒有錢可以扶養小孩，所以才想說丟到街友帳篷自生自滅。而扶養小兄弟一周的謝爾蓋則表示，自己也沒有食物可以給孩子，渴了也是帶他們去河邊喝水。目前警方對這對父母展開刑事調查，若確定有罪最高將面臨5年有期徒刑，小兄弟目前被安置在孤兒院等待最終結果。

▲小兄弟的母親。

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