看電視睡著...她驚覺繼父壓身上「強行進出」！崩潰喊：救命　在媽面前遭蹂躪

▲繼父性侵女兒遭判刑3年2月。（圖／翻攝爆料公社）

記者戴若涵／綜合報導

台中市一名人夫阿正（化名）見到繼女小靜（化名）躺床上看電視睡著起了邪念，趁著老婆進浴室洗澡時，強脫小靜衣褲性侵。此時，人妻聽聞女兒的呼救聲，趕緊走出浴室大聲喝斥丈夫，「你不要這樣！」，但阿正持續動作，直到她拿出手機蒐證才作罷。台中地方法院審理後，依強制性交罪判阿正有期徒刑3年2月，全案可上訴。

根據判決書，阿正2018年7月初見妻子進浴室洗澡，對躺在床上看電視，不小心打盹的16歲繼女小靜伸出魔爪，強行脫下對方的衣褲性侵得逞。小靜驚醒發現繼父壓在自己身上，隨即用力抵抗，並尖叫高喊「救命！」求援。

人妻洗澡洗到一半聽聞呼救聲，趕緊衝出浴室進入房間查看，沒想到卻目睹丈夫趴在女兒身上的畫面，立刻大聲喝斥丈夫，「你在幹嘛？你不要這樣」，並出手想拉開丈夫，卻無法阻止阿正的行動，還反被推開，她只好拿出手機錄影蒐證。阿正見到自己的一舉一動全被錄下，才悻悻然離開。

法院審理後，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判阿正有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。

判決出爐後，阿正妻子感到相當崩潰，向臉書社團「爆料公社」爆料，內容指出，她曾在2012年清明節遭丈夫故意支開，沒想到返家後卻見到丈夫與女兒全裸躺在床上，丈夫更用跪姿「在女兒身上」，當下她十分憤怒，質問「你們在幹什麼？」，女兒當時僅國小，只能害怕哭喊，「媽媽不要生氣」。

阿正妻子表示，當時丈夫不斷祈求她的原諒，也保證不會再犯，沒想到卻故態復萌，還對她家暴，威脅若事情外傳，「我會讓妳死」，丈夫之後還多次拿女兒的內衣褲「自慰、聞、舔」，更無恥喊，「我很想X那麼年輕單身的女生，可以X一下」等語，甚至直接對女兒出言調戲，「要不要相X」，她出言阻止卻被抓頭撞牆，又常常將「妳讓我不好過，我們就同赴黃泉」掛在嘴邊，讓她感到相當害怕，她也提出1頁判決書、起訴書、筆錄內容佐證。

如今事件曝光，讓不少網友忍不住怒批，「無恥之男」、「這種人是垃圾~乾脆去勢...以免危害他人」，但也有人認為，阿正妻子也有問題，「再看了一遍，為什麼資料那麼完整，卻沒有判決書的後半段，那是法官量刑的說明部分」、「懦弱的母親造成悲劇」。

▲人妻在爆料公社公開此事件。（圖／翻攝爆料公社）

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

【更多新聞】

台大驚傳墜樓！「碰」一聲20歲女墜落博雅教學館平台...急送醫治療



人妻心情差...國小男師一見大膽猛追！進摩鐵「數度瘋狂」 老公崩潰：懷孕了



與人妻車內嘿嘿3次：喜歡跟妳做...他寫88字自白書：被當場抓住！竟戰勝人夫