華航私菸案懲處10/1生效！　「非主管名單」不對外公開

▲華航董事長謝世謙（右）指出，私菸案懲處，部分主管調非主管職的懲處將在10月1日生效，非主管名單則不對外公布。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

華航私菸案持續延燒，立法院交通委員會25日針對「總統專機免稅菸案調查、懲處及後續改善作為」進行專題報告。其中，私菸案懲處名單僅對部分主管調職，非主管職懲處尚未公布，對此，華航董事長謝世謙表示，調非主管職的懲處將於10月1日生效，非主管職行政懲處不會對外公布，僅對內公開。

立委鄭寶清在交委會中，對於外界質疑沒有華航實際懲處，要求謝世謙立即說明。對此，謝世謙回應，部分主管調非主管職的懲處將在10月1日生效，而非主管職的行政懲處則因職業工會要求保護基層員工身分，因此不會對外公布，僅會對內公布。

請繼續往下閱讀...

▲林佳龍在交委會表示，華航幾次政黨輪替、人事也變動，執政者應該要自我克制、尊重專業。（圖／記者屠惠剛攝）

外界也質疑董事長謝世謙是否該負責下台？交通部長林佳龍在交委會會前受訪時則表示，謝董有表達他本人對總統專機菸品的訂購跟過去的狀況並不了解，並沒有涉入，而涉及業務的空品處副總邱彰信已被起訴，其他的也已經調職、接受調查。他表示，這個事情還在發展中，會以勿枉勿縱的態度來配合檢方調查。

立委李鴻鈞對於華航私菸案檢討則提出建議，認為華航民營化的時間到了，不該一而再、再而三因政黨輪替，淪為酬庸的機構，政府應該要真正放手，不要再受到任何政黨執政而來拘束，應該交給CEO專業人士好好來做，回歸專業經營。

▲有立委認為，華航根本問題是淪為政治酬庸的單位，應該檢討民營化。（圖／記者湯興漢攝）

交通部長林佳龍則回應，認同委員的分析跟主張，上市公司怎樣有競爭力，這是最直接的標準來看待公司成敗，但政黨輪替、人事也跟著變動，「一方面執政者要自我克制、尊重專業，且對人才培育升遷要建立制度」。

▲國民黨籍立委們提臨時提案，要求華航重新提出究責懲處名單。（圖／記者賴文萱攝）

另一方面，國民黨籍立委童惠珍、陳雪生、顏寬恆等人也在交委會提出臨時提案，要求林佳龍應負起督導不周之責外，要求華航於兩周內重新提出究責懲處名單，但因民進黨立委葉宜津等人對提案內容用詞表達質疑，後投票表決後，以認同3票、反對7票，該案未通過。

►生火了！連我媽都用到發光