虐死男友前妻3歲兒！還帶親兒吃牛排　狠女重判12年半

▲北市劉姓女子虐死男友前妻的4歲兒子，二審重判12年半。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市劉姓婦人2016年間，虐待同居男友前妻所生的4歲兒子，不僅以刷子毆打男童，還推打男童倒地，造成男童顱內出血不治。一審將劉女判刑12年半，案件上訴二審時，北市府委任律師痛批劉女打完男童後，和丈夫帶親生小孩逛賣場、吃牛排，享受天倫之樂。高院二審25日仍將劉女重判12年半。可上訴。

判決指出，本案發生於2016年間，劉女（32歲）與大他5歲的同居男友住在陽明山偏僻山區的鐵皮屋，靠著男友3萬元月薪與每月3萬6千元的低收入戶補助維生。案發時，男友與前妻生有5歲女兒、4歲兒子，劉女與男友再生下2名男童。劉女對男友與前妻所生的一對子女不理不睬，但卻對自己的一對兒子疼愛有加。

但劉女不滿4歲男童不會如廁，以及不善於咀嚼、吞嚥食物，2016年2月間被劉女持長柄刷痛打並推倒在地，男童送醫後因顱內出血不治，檢警單位追查劉女後，檢方以以殺人、傷害致死等罪向法院聲押獲准，但劉女最後因懷孕而獲交保，不久跟男友登記結婚。

虐死男童部分，一審法院審理後，認定她犯「成年人傷害兒童致死罪」，重判有期徒刑12年6月。案件上訴二審，高等法院審理時，劉女坦承自己是「不及格的母親」，表明會承擔刑責，請求法官考量她因產前憂鬱症而情緒失控、虐打男童，她已經知錯，並已承諾賠償男童生母300萬元達成和解，希望法官減刑。

但台北市府委任律師則痛批，劉女答應的賠償分文未付，可見並無悔意；另外男童遺體傷痕累累，可見劉女慣常打罵男童。而案發當時，劉女打完男童後，還跟丈夫帶著親生小孩逛賣場、吃牛排，享受天倫之樂，將男童與姊姊獨留在家中，甚至沒東西可吃。市府律師認為，男童遭遇悲慘，請求法院維持原判。全案於25日宣判，高院駁回檢辯雙方上訴，維持一審判決，仍將劉女判刑12年6月。可上訴。