私菸案再傳喚「特勤郭雪芙」　參與團購者28名被告近期偵結

▲曾擔任總統蔡英文的「特勤郭雪芙」張嘉玲涉幫男友團購私菸被列為第二波偵辦對象之一。（圖為資料照／總統府提供）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案第二波偵查，日前已傳喚參與團購100條私菸卻未自清的國安局前永和警衛室少將主任林國欽等20多人，釐清相關團購過程；25日下午再繼續以涉嫌逃漏稅的被告身分，傳喚幫男友代買100條菸的「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人，確認她們購菸目的，總計28名團購者涉案部分近期將偵結。

依照北檢8月首波偵結結果，協調、整合團購私菸的國安局少校吳宗憲、張恒嘉、華航前副總邱彰信等13人都遭起訴，將由法院審理，其他單純參與團購者，包括購買1037條私菸的最大咖少校徐兆峰、空少白梓佑等人，因坦承犯行，獲得緩起訴處分。

而目前北檢偵辦對象，是團購名單中購菸數量次多者，其中聲稱指代為轉達聯繫方式，因此沒有在國安局內部自清時填表承認的林國欽、以及已經被調職警政署的總統女隨扈、「特勤郭雪芙」張嘉玲等百菸大戶等28人，都陸續遭檢察官傳喚，至於購菸40條，數量相對較少將主任陳逸夫等，尚未在傳喚名單。

嘘～她們看不出我昨天有秘密活動

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