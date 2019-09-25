　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港生「貼連儂牆」被打　國台辦：盼校方避免陸生學習受影響

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲義守大學爆反送中衝突！陸生打港生「掐脖、撕毀連儂牆」。（圖／翻攝Dcard）

▲港生在宿舍房門佈置連儂牆，引起部分陸生不滿。（圖／翻攝Dcard）

記者任以芳、蔡紹堅／北京－台北連線報導

高雄義守大學一名港生先前因在宿舍張貼聲援「反送中」的紙條，被同宿舍的陸生毆打。國台辦發言人馬曉光25日表示，希望台灣的大學校方制止「為暴力違法活動張目」的行徑，並避免影響到大陸學生正常的學習和生活。

馬曉光在例行記者會上指出，近來有在台灣高校（大學）就讀的香港學生在校園內公開張貼支持香港暴力活動的貼紙標語，「我們堅決反對任何人鼓譟、支持香港的暴力違法活動，希望台灣相關高校制止此類為暴力違法活動張目的行徑，並避免大陸學生正常的學習和生活受到任何影響。」

▼義守大學校園。（圖／記者季相儒攝）

▲▼義守大學,義大,高雄,大學,校園（圖／記者季相儒攝）

對於此事件，陸委會上周表示，希望陸生跟港生來台求學，能夠在台灣自由、民主與多元開放的環境之下自由學習，充分培養民主的素養，透過理性對話來化解雙方歧見，並以開闊的心胸接受多元價值，尊重他人的意見，「尊重同學之間有不同的意見，鼓勵文明的對話，增進相互了解學習、相互尊重，但絕對不容許暴力霸凌。」

義守大學一名港生13日在宿舍房門口佈置了小型的「連儂牆」，但被看不順眼的陸生撕毀，雙方並發生肢體衝突，港生還疑似遭到勒脖。義守大學校方表示，接獲通報後，隨即囑咐學生要尊重彼此立場，並將動手的陸生送交學務處獎懲會議處。

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

ET快訊
爺孫買遊戲機！國小弟「超齡懂事」一句話暖哭店員：打趴屁孩
快訊／邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度「努力追求中」
韓國瑜掏菸、否認挖石油　挺韓名嘴受不了：請直接fire幕僚
工人根本隱藏富豪！女嗆「奴隸」遭洗版　他曝實力：掏千萬買地蓋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港生「貼連儂牆」被打　國台辦：盼校方避免陸生學習受影響

影／19歲少女打玻尿酸！一針下去「右眼視線全黑」當場癱軟…醫嘆：沒希望了

藍營學者蔡金樹失蹤1年　國台辦證實：涉「危害國安」被拘

中美高層級磋商前夕　陸宣布：支持相關企業採購美國、豬肉等農產品

華聞快遞／37名「登陸」台青成創業導師　盼後來者能少走彎路

港警稱在踢「黃色物體」　林鄭月娥籲：難以評論，受害者出來投訴

國中女同學「直播脫衣」求打賞！他看完一秒報警

影／超50家華媒建立多邊合作　 絲路協作網促「一帶一路」建設

彭斯批中國宗教自由　耿爽給一串數據回：抹黑基本事實

確保儀式莊嚴有序進行　香港「十一升旗」改室內進行

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

港生「貼連儂牆」被打　國台辦：盼校方避免陸生學習受影響

影／19歲少女打玻尿酸！一針下去「右眼視線全黑」當場癱軟…醫嘆：沒希望了

藍營學者蔡金樹失蹤1年　國台辦證實：涉「危害國安」被拘

中美高層級磋商前夕　陸宣布：支持相關企業採購美國、豬肉等農產品

華聞快遞／37名「登陸」台青成創業導師　盼後來者能少走彎路

港警稱在踢「黃色物體」　林鄭月娥籲：難以評論，受害者出來投訴

國中女同學「直播脫衣」求打賞！他看完一秒報警

影／超50家華媒建立多邊合作　 絲路協作網促「一帶一路」建設

彭斯批中國宗教自由　耿爽給一串數據回：抹黑基本事實

確保儀式莊嚴有序進行　香港「十一升旗」改室內進行

腎臟出現警訊...恐已失去60%功能！「保腎8招」快學起來

包滿滿4種料！早餐店三明治「只賣15元」他好奇有賺嗎　內行人曝：靠飲料啊

東森新聞雲與Google Cloud 合作優化應用程式服務品質

館長挺全運會「豪捐100萬贊助」！發文卻說「對不起」：委屈我自己吞

SM「明年推出男、女團」　粉絲精準吐槽：應該是NCT2020

數位身分證個資比現行紙本少　徐國勇澄清：生產履歷絕無追蹤功能

梧棲男疑翻攪犬隻屍體…點燃網友怒火！警調查結果逆轉：是山羌

High咖爆《大學生》神級人物「討厭事蹟」　線索超明顯..網全猜到！

江宏恩《炮仔聲》高掛9層樓外！　畫面驚險「不敢跟家人說」

華航消失的私菸找到了！黃國昌再爆新事證　「已經被抽掉9條」

大陸熱門新聞

多金男相親空姐PO文狂酸　被網..

國中女同學直播脫衣　他看完一秒..

媽拿木棍狂毆3骨肉洩憤　爸：有..

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4..

這家子11人半月內「互相結離婚..

蔡金樹赴陸失蹤　國台辦：涉危害..

27歲女睡覺失蹤...隔天「全..

陸首批iPhone 11用戶怨..

心疼寫作業被罵...奶奶隔天帶..

他砸掉5面承重牆嚇跑17戶鄰居

「打包客人吃剩的」遭開除…餐廳..

港警稱在踢黃色物體！林鄭月娥籲..

國中生從4樓扔下同學！母親發聲..

女友慘遭「凌虐」後扔樹林　網邪..

更多熱門

相關新聞

文大連儂牆被陸生撕光　雙方暴衝突！

香港反送中風波持續延燒，台灣也有學生發起聲援活動。文化大學24日深夜有學生張貼連儂牆，之後卻被數名學生撕毀海報，雙方隨後爆發衝突，現場疑似有學生摔倒。目前學校與警方已介入調查處裡。

川普聯合國談香港問題　促北京保障民主自由

港警稱在踢黃色物體！林鄭月娥籲：出來投訴

香港「十一升旗」改室內進行

陸委會短片賽 香港元素包辦前三

關鍵字：

義守大學連儂牆反送中港生陸生

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面