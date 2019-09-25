港生「貼連儂牆」被打　國台辦：盼校方避免陸生學習受影響

▲港生在宿舍房門佈置連儂牆，引起部分陸生不滿。（圖／翻攝Dcard）

記者任以芳、蔡紹堅／北京－台北連線報導

高雄義守大學一名港生先前因在宿舍張貼聲援「反送中」的紙條，被同宿舍的陸生毆打。國台辦發言人馬曉光25日表示，希望台灣的大學校方制止「為暴力違法活動張目」的行徑，並避免影響到大陸學生正常的學習和生活。

馬曉光在例行記者會上指出，近來有在台灣高校（大學）就讀的香港學生在校園內公開張貼支持香港暴力活動的貼紙標語，「我們堅決反對任何人鼓譟、支持香港的暴力違法活動，希望台灣相關高校制止此類為暴力違法活動張目的行徑，並避免大陸學生正常的學習和生活受到任何影響。」

▼義守大學校園。（圖／記者季相儒攝）

對於此事件，陸委會上周表示，希望陸生跟港生來台求學，能夠在台灣自由、民主與多元開放的環境之下自由學習，充分培養民主的素養，透過理性對話來化解雙方歧見，並以開闊的心胸接受多元價值，尊重他人的意見，「尊重同學之間有不同的意見，鼓勵文明的對話，增進相互了解學習、相互尊重，但絕對不容許暴力霸凌。」

義守大學一名港生13日在宿舍房門口佈置了小型的「連儂牆」，但被看不順眼的陸生撕毀，雙方並發生肢體衝突，港生還疑似遭到勒脖。義守大學校方表示，接獲通報後，隨即囑咐學生要尊重彼此立場，並將動手的陸生送交學務處獎懲會議處。

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）