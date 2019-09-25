酒駕累犯撞傷騎士叫小弟頂罪　「監視畫面調出」露餡…兩人送辦

▲桃園市范姓男子於2017年8月晚間酒後肇事，因有多次酒駕紀錄找來友人頂替遭警方識破。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子於2017年8月間與友人餐敘飲酒後駕車返家，行經桃園區桃鶯路附近車禍肇事，導致賴姓被害人騎車受傷倒地，范因有多次酒駕紀錄因而找來蘇姓友人頂罪，警方事後調閱現場監視器畫面查出范才是真正肇事者，范、蘇2人才坦承犯行；檢方偵結依教唆頂替、頂替等罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，45歲的范姓男子曾有多次公共危險罪前科紀錄，於2017年8月24日晚間6時起在桃園區桃鶯路某家海產店用餐，餐後又續攤飲酒於25日凌晨3時許駕車返家，行經中山路與泰山路口處時不慎撞上由賴姓女子騎乘機車，導致鼻樑、右膝蓋撕裂傷與身體多處擦傷。

范擔心因酒駕再度被警查獲，打電話找來蘇姓友人教唆蘇頂替，蘇騎乘機車到場後向警方坦承肇事逃逸；警方製作筆錄時調閱現場監視畫面卻發現，蘇於案發後才騎車到現場，真正駕駛轎車肇事者則是范姓男子；警訊時，范辯稱並未酒駕與並非以酒駕為由教唆蘇姓友人頂替，蘇則坦承頂替范酒駕之事實。

檢方認為，范男之教唆犯罪犯行明確，蘇男也坦承涉犯頂替罪，檢方偵結依教唆頂替與頂替等罪嫌將范、蘇2人提起公訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►小貨車國道桃園段成火球 30分鐘燒成廢鐵幸無人傷亡

►菲籍情侶來台第一時間衝機場美食街 「只顧買珍奶」忘了錢包

►「律師叫他認罪+檢方地理太差」 他涉運毒315公斤…英明法官判無罪



