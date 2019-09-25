影／共享家族新成員！　 掃QRcode「10秒」就能投放廣告

記者蔡儀潔／福州報導

「共享經濟」近幾年十分火熱，除了共享單車、共享雨傘、共享行動電源外，大陸市場亦出現了「共享廣告」，只需要最低1元人民幣（約新台幣4.5元），就可以在戶外LED螢幕上投放自己想露出的內容，打破傳統廣告費用不斐、製作繁瑣的情況。

▲ 共享廣告投放螢幕 。（圖／記者蔡儀潔攝）

「共享廣告」實際是由廣告方、場景方和一個新服務平台組成，作為聯結雙方的新媒體服務平台，其通過網際網路快速獲得信息、分析用戶畫像等數據，助力廣告方快速匹配精準場景，完成產品廣告投放，解決長期以來傳統廣告費用高、投放效果不能把控、廣告去向不明等痛點。

▲選擇自己想要的露出頻率。（圖／記者蔡儀潔攝）

《ETtoday新聞雲》記者實際測試「共享廣告」的投放，首先需掃碼QRcode，隨後上傳自己想要投放的圖片或者影片，不過需要等待平台的審核，而這個過程大約用了10秒；內容過審後，選擇所需的投放頻率，最低是60次／天，每次持續5秒，另外還有120次／天、240次／等，可以自由搭配，價格亦會隨著波動，最便宜只需1元人民幣。

▲付款後，螢幕就會快速出現投放內容 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在選擇好投放內容並付款後，LED螢幕不到3秒就出現了廣告，十分迅速。另外在手機網頁上，可以實時關注傳播效果，包括本週人流量、本日人流量、男女比例、老少青比例，如果效果不好，隨時可終止投放。

在共享經濟發達的大陸市場，新興出世的「共享廣告」仍處於起步階段，不過其成本低、操作方便的特性，吸引不少嚐鮮的市民，投放內容也不局限於「廣告」，成了另種娛樂載體。