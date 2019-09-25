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【廣編】挑戰國際標準18洞高爾夫球場　享受一杆穿越南海的暢快

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▲高爾夫。（圖／高爾夫）

【廣編】

圖、文／啟示提供

位於廣東陽江市西南端的海陵島，曾入選《中國國家地理》中國最美的十大海島，沙灘潔淨平坦，四季氣候宜人，有著東方夏威夷的美譽，也是陽江市唯一擁有被評為國家5A級的旅遊景區，同時有國際級專業標準18洞濱海高爾夫球場，迎家國際旅行社規畫高球主題旅遊「美麗陽江碧波海陵」愛高球行程。

迎家國際旅行社經理李逸本身也是個高爾夫球愛好者，親自特別企劃「美麗陽江碧波海陵」五天三場高球行程，無論從食宿各方面皆高規格安排，讓球友體驗這新興的高爾夫景點。地處廣東陽江風光毓秀，粗獷壯闊的閘坡十裡銀灘，西鄰海上絲綢之路博物館南海I號，南向碧波蕩漾的南海，背靠海陵島最高峰「草王山」，是粵西地區唯一國際標準18洞濱海高爾夫球場。

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出發日期: 第一梯次 2019/11/28-12/2、 第二梯次 2019/12/5-12/9
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早去晚回5天3場 滿心滿意，發現高球新天堂
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