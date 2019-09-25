包滿滿4種料！早餐店三明治「只賣15元」他好奇有賺嗎　內行人曝：靠飲料啊

▲原PO到早餐店買三明治。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人趕上班、上課的時候，經過早餐店會隨手拿一個現成的三明治，通常價格也只要15-25元不等。一名男網友日前在早餐店買了一個15元的三明治，裡面包薯餅、起司、火腿、生菜，讓他好奇問卦，「這樣居然只要15元，店家到底有沒有賺錢r？」看到貼文後，就有人點出多賣「飲料」，店家就能賺錢。

這位男網友在PTT的Gossiping板上發文，說他早上在學校附近的早餐店買了一個15元的三明治，「有蠻多種口味的，本帥選了一個裡面有薯餅、起司、火腿、生菜的」，大小就是一般早餐店早上先做好的直角三角形三明治，「這樣居然只要15元，店家到底有沒有賺錢r，有沒有八卦？」

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▲原PO好奇，15元的三明治能賺到錢嗎。（示意圖／記者楊蕙綾攝）

原PO還在留言處透露，他是在台北市中正區的某間早餐店，強調三明治不是賣剩的，因為他有看到店家現做，「感覺是家人一起來幫忙的，好像沒另外請員工」、「裡面料滿多的。」

看到貼文後，不少網友紛紛直呼，其實三明治的利潤很低，店家敢這樣賣，其實是靠「飲料」賺錢，「三明治這麼乾，再多賣你一杯紅茶，利潤就出來了啊」、「三明治是利潤最低的，要點飲料才是賺錢」、「飲料賺死你」、「台大這邊，火腿鮪魚三明治15，大冰紅要20給你參考」、「那種東西利潤很薄，通常會期待客人點飲料」、「所以會問你要不要飲料啊！」

還有其他人則表示，「反正一定沒有虧」、「你太小看早餐店了，說是暴利也不為過，我朋友他家3個人賣早餐，年收入500萬↑」、「沒賺他們會賣你嗎」、「自己人做就是工資自己賺啊！食材包材都是幾角幾塊在算的，怎麼沒賺」、「南部還有10元的，店面是自家的就會賺，不然都是幫房東打工。」

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