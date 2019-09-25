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小七出三招獨家開發零食夯品搶市　預估帶動業績成長二成

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▲統一超商今（25）日首度推出「星級美味特賞」，推出超過40種夯品搶市，期能帶動相關業績成長二成。（圖／統一超商提供）

▲統一超商今（25）日首度推出「星級美味特賞」，推出超過40種夯品搶市，期能帶動相關業績成長二成。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

小資族熱衷打卡追劇，超商業者搶客出新招。統一超商今（25）日首度推出「星級美味特賞」，以獨家通路、特色包裝、國外夯品三大主軸，推出超過40種夯品搶市，期能帶動相關業績成長二成。

統一超商董事長羅智先日前表示，集團策略不再只看價格，更重要的是創造價值，7-ELEVEN營運也以「創新」為經營策略，看準消費需求，推出只有在7-ELEVEN才買的到的商品，帶動相關業績最高成長二成以上。

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▲統一超商董事長羅智先日前表示，集團策略不再只看價格，更重要的是創造價值，讓7-ELEVEN營運以「創新」為經營策略。（圖／記者林淑慧攝）

▲統一超商董事長羅智先日前表示，集團策略不再只看價格，更重要的是創造價值，讓7-ELEVEN營運以「創新」為經營策略。（圖／記者林淑慧攝）

統一超商「星級美味特賞」將各種世界美食及高級食材變身創意零食，像是「波的多洋芋片松露鹽之花」、「多力多滋義式鮮蝦雞尾酒」、「樂事洋芋片地中海風味烤雞」，一口吃下還原主廚料理風味；「模範生點心條餅-胡同燒肉風味」亦是首次與頂級燒肉店胡同聯名，以獨特燒肉風味吸客。

統一超商主管表示，近幾年持續發揮與大廠合作經驗及國際採購選品優勢，促成強強聯手創造1+1大於2的品牌效益；且消費者對於包裝外型亮眼、口味特殊的商品相當買單，尤其具有打卡亮點的獨家、限定商品更能在網路社群掀起話題，進一步帶動相關業績成長。

鮮食部分，7-ELEVEN也推出星級美味等級的洋食料理，如23日起新推出「肉丸BBQ紅醬義大利麵」；7-ELEVEN觀察到，義大利麵業績較去年同期成長一成以上，透過新品可望搶攻18至25歲年輕族群的味蕾。

▲依據7-ELEVEN統計，義大利麵業績較去年同期成長一成以上。（圖／統一超商提供）

▲依據7-ELEVEN統計，義大利麵業績較去年同期成長一成以上。（圖／統一超商提供）

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