蔡壁如遭疑黨政不分　柯文哲將研議制度：自己當表率

記者陳家祥／台北報導

台北市政府顧問蔡壁如近來不斷被質疑黨政不分，24日特別出面受訪釋疑，強調到目前為止「至少我沒有搞錯」，但也讓外界關注到蔡的尷尬處境。對此，市長柯文哲25日受訪時說，黨政分離按照目前的法律「絕對沒問題」，但法律是道德最低標準，未來擬研議黨政分離的相關規定，「自己當表率來研議一個制度」。

對於蔡壁如屢遭質疑行政不中立，柯文哲25日受訪時說，昨天剛好下午開廉政委員會，目前當然一定會守法，「按照目前法律，黨政的分際絕對是沒有問題」，但通常法律是道德的最低標準。

「其實我們非常清楚，那些議會議員我都想好怎麼回答」，柯文哲說，議員都有黨籍，而議員也有助理，「至於黨政分離怎麼做，請議員示範一下，你們的助理黨跟政務是怎麼分開的，示範給我們看我們就會了」。

柯文哲坦言，其實我到現在沒有很認真做黨的工作，昨天廉政委員會也拿出來討論，「會成立一個專案小組，按照現行法律一定沒問題，不過法律是道德最低標準，能不能有一個更合理合法的標準可以讓大家遵循，所以我們要制定黨政…，因為以前我們沒有黨沒有這問題，自己當表率來研議一個制度」。



▲柯文哲嘉勉北市警破獲「跨國走私海洛英毒品集團」。（圖／記者黃克翔攝）

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