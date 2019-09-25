　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

相處十多天閃婚！返台老婆秒神隱　苦情男空等15年才放棄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮苦情男阿彬（化名）2003年間透過朋友介紹前往大陸相親，與當地女子小鳳（化名）相處十多天就決定結婚，兩人先在大陸福建省登記，接著他先行返回台灣辦理相關手續，沒想到等了又等，就是不見「老婆」來台，他不死心就這樣等了15年，直到2018年12月才看破這一切，提告訴請離婚，一審卻被法官駁回訴求。花蓮高分院合議庭本月20日裁定廢棄原判決，准許兩人離婚。

▲▼聊是非用圖,囍,結婚,門當戶對,條件。（圖／視覺中國CFP提供）

▲阿彬在大陸娶到老婆，對方卻沒有跟著他返台生活。（示意圖／CFP，與本案無關，下同）

判決書中提到，阿彬在打零工時認識一名姓名不詳的友人，經過對方介紹，才在2003年7月間前往大陸相親，因此結識小鳳，兩人相處僅僅十多天就「天雷勾動地火」；確認彼此心意之後，他滿心歡喜先在大陸福建省登記結婚，並於同年8月返回台灣向戶政事務所辦理相關手續。

然而，就在阿彬處理好所有事情之後，老婆小鳳卻遲遲沒有來台與他同住，期間也沒有任何聯繫，他一等就是15年，直到2018年12月才心寒想要訴請離婚。一審花蓮地院法官認為，阿彬與小鳳欠缺結婚的實質要件，不能認定兩人的婚姻合法有效，因此駁回他的訴求。

▲▼結婚證,離婚證。（圖／CFP）

▲阿彬與小鳳在大陸福建登記結婚。

阿彬不滿提出上訴，二審花蓮高分院合議庭認為，這段婚事應該要依照大陸的法律判斷，依據大陸的婚姻法第8條規定，「要求結婚的男女雙方必須親自到婚姻登記機關進行結婚登記，符合本法規定的，予以登記，發給結婚證，取得結婚證，即確立夫妻關係」，可見他們在大陸地區屬於合法婚姻；又依台灣2007年5月23日修正公布前之民法第982條第2項規定，依戶籍法為結婚之登記者，推定其已結婚，因此，堪認兩人婚姻關係目前存續中。

合議庭指出，阿彬當時正值適婚年齡，非常渴望組成家庭，相親期間也親自到小鳳家拜訪，如果是假結婚，他大可不必在大陸停留超過20天，還與女方相處十多天；至於離婚一事，雙方婚後已有15年沒有聯絡、同住，難以維繫婚姻的重大事由並非可歸責於男方，加上女方均未到庭，也沒有提出任何書狀答辯，最後裁定廢棄原判決，准許兩人離婚。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
30歲買2棟千萬豪宅！丫頭公開「皮夾理財法」…許效舜拿出50
快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐　中4獎等12月領獎省80
邪教女聖師列「6罪犯守則」！凌虐過程錄影存證...見復原洗腦
高雄六龜傳奇！每逢蘋果新機發表必出現　網曝連5年都有：應該是
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐騙車手領完錢車禍「3.8萬全飛了」　上訴求情法官判更重

嗆警「她是不是給你紅包」　女住戶上訴反多關25天再賠12萬

陸女專嫁老榮民…夫死改當「養女」　22個月爽花835萬

邪教女聖師列「6條罪犯守則」！凌虐過程錄影存證...見復原洗腦高喊：是神蹟

政大蔣介石銅像遭「潑漆砍馬腳」　男大生：我行使言論自由、歷史正義無罪

快訊／宜蘭大同鄉轎車自撞起火　4人輕重傷送醫

北市公車拋錨港湖「交通動脈」險打結　警揮汗推車化解危機

88歲前總統府資政徐立德與小35歲音樂家婚姻　二審准離

「我幫妳扭轉命運」神棍狠詐百萬　女怕厲鬼纏身下場慘

影／妻進產房血崩命危嬰兒亡　父殯儀館跪地磕頭哭喊：寶寶對不起！

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

邪教女聖師列「6條罪犯守則」！凌虐過程錄影存證...見復原洗腦高喊：是神蹟

政大蔣介石銅像遭「潑漆砍馬腳」　男大生：我行使言論自由、歷史正義無罪

快訊／宜蘭大同鄉轎車自撞起火　4人輕重傷送醫

北市公車拋錨港湖「交通動脈」險打結　警揮汗推車化解危機

88歲前總統府資政徐立德與小35歲音樂家婚姻　二審准離

「我幫妳扭轉命運」神棍狠詐百萬　女怕厲鬼纏身下場慘

影／妻進產房血崩命危嬰兒亡　父殯儀館跪地磕頭哭喊：寶寶對不起！

老公說摸起來變平了！美少婦控整形醫師：害乳暈大小不一樣

相處十多天閃婚！返台老婆秒神隱　苦情男空等15年才放棄

快訊／2歲到80歲都打！邪教女聖師「教唆毆殺信眾」 警攻堅救出19人

Brown Eyed Girls睽違4年回歸確定！　成員親口認證…「愛7年的男粉絲」哭了

連千毅「警界密友」高層背景起底！　警官買180罐燕窩…高調出入刑事局照片曝

獨／郭台銘親繪選票板塊圖首曝光：蔡英文比韓國瑜大　王金平最小

爆「專業睡導演」遭正宮太太團封殺　女星閃躲11年終於回應

邪教女聖師列「6條罪犯守則」！凌虐過程錄影存證...見復原洗腦高喊：是神蹟

35歲單親辣媽超寵6孩「爽開BMW」　嫌男人太戲劇化：沒有他們過更好！

頭款剛付完！他複驗發現屋內「補土超多」會漏水　網：拿不回來了

政大蔣介石銅像遭「潑漆砍馬腳」　男大生：我行使言論自由、歷史正義無罪

大陸推Honda HR-V電動版　廉價內裝讓日媒直呼：這塑膠感我不行

洋基14人雙位數全壘打史上第1　團隊299轟也是最多

新手爸媽沒產檢...醫接生龍鳳胎　驚見小女嬰被半截嬰屍殘肢包裹

社會熱門新聞

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不..

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒..

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億..

國小男師猛追人妻！進摩鐵數度瘋..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

單親辣媽嫁2週被軟禁　Goog..

淡水2歲女童呆愣險遭拐？陌生女..

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落..

北商大校長爆「濫權自肥」　5年..

違停接12張罰單噴7200元　..

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「..

愛上手遊女神　網友殺到醫院告白..

影劇大亨黑歷史起底　轉娛樂圈成..

更多熱門

相關新聞

閨蜜搶走男友　她纏上爸爸「前女友成繼母」

經常可以聽到男女間交往後分手的荒誕理由，然而有些時候最扯的不是分手的藉口，而是分手後的「神展開」。命理專家廖美然日前上節目分享，曾遇到一名爸爸在兒子與女友分手後，竟跑來找她算「自己跟兒子女友的夫妻宮合不合」，2人最後還真的結了婚，兒子的前女友一夕之間「變成繼母」。

今天結婚明天就離　男一年結婚離婚23次

結婚3個月妻跑了　夫等19年才心寒

這家子11人半月內「互相結離婚」23次

挨罵15年不曾停　果斷休夫法官判准

關鍵字：

花蓮高分院離婚

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接fire幕僚吧

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面