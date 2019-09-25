相處十多天閃婚！返台老婆秒神隱　苦情男空等15年才放棄

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮苦情男阿彬（化名）2003年間透過朋友介紹前往大陸相親，與當地女子小鳳（化名）相處十多天就決定結婚，兩人先在大陸福建省登記，接著他先行返回台灣辦理相關手續，沒想到等了又等，就是不見「老婆」來台，他不死心就這樣等了15年，直到2018年12月才看破這一切，提告訴請離婚，一審卻被法官駁回訴求。花蓮高分院合議庭本月20日裁定廢棄原判決，准許兩人離婚。

▲阿彬在大陸娶到老婆，對方卻沒有跟著他返台生活。（示意圖／CFP，與本案無關，下同）

判決書中提到，阿彬在打零工時認識一名姓名不詳的友人，經過對方介紹，才在2003年7月間前往大陸相親，因此結識小鳳，兩人相處僅僅十多天就「天雷勾動地火」；確認彼此心意之後，他滿心歡喜先在大陸福建省登記結婚，並於同年8月返回台灣向戶政事務所辦理相關手續。

然而，就在阿彬處理好所有事情之後，老婆小鳳卻遲遲沒有來台與他同住，期間也沒有任何聯繫，他一等就是15年，直到2018年12月才心寒想要訴請離婚。一審花蓮地院法官認為，阿彬與小鳳欠缺結婚的實質要件，不能認定兩人的婚姻合法有效，因此駁回他的訴求。

▲阿彬與小鳳在大陸福建登記結婚。

阿彬不滿提出上訴，二審花蓮高分院合議庭認為，這段婚事應該要依照大陸的法律判斷，依據大陸的婚姻法第8條規定，「要求結婚的男女雙方必須親自到婚姻登記機關進行結婚登記，符合本法規定的，予以登記，發給結婚證，取得結婚證，即確立夫妻關係」，可見他們在大陸地區屬於合法婚姻；又依台灣2007年5月23日修正公布前之民法第982條第2項規定，依戶籍法為結婚之登記者，推定其已結婚，因此，堪認兩人婚姻關係目前存續中。

合議庭指出，阿彬當時正值適婚年齡，非常渴望組成家庭，相親期間也親自到小鳳家拜訪，如果是假結婚，他大可不必在大陸停留超過20天，還與女方相處十多天；至於離婚一事，雙方婚後已有15年沒有聯絡、同住，難以維繫婚姻的重大事由並非可歸責於男方，加上女方均未到庭，也沒有提出任何書狀答辯，最後裁定廢棄原判決，准許兩人離婚。

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