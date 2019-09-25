散布流言「政府開發援助ODA」害存款蒸發325億！農業金庫提告70網友揪藏鏡人

▲農業金庫法遵長陳俊斌（左）在律師林永頌陪同下提告希望揪出網路謠言散布者。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

近日網路上流傳「全國農業金庫擬將農漁民存款投入ODA計畫」訊息，全國農業金庫不滿已在1年前正式澄清、否認過，如今舊消息又被有心人士拿來散布，不但損害農業金庫的信用，去年還導致金庫存款減少325億，因此25日由法遵長陳俊斌代表，在律師陪同下到台北地檢署按鈴，針對70多名網路散布者提告涉嫌違反《農業金融法》，希望揪出藏鏡人。

2018年間就已有立委質疑，全國農業金庫擬將近7000億元的資金投入ODA（政府開發援助），卻毫無詳細計畫，當時農業金庫回應，全台38家銀行中，僅全國農業金庫無法設OBU（國際金融業務分行）辦理國外業務，因此才尋求修法解套，但從未規劃參與ODA。

但最近部分社群網站與媒體又開始流傳相關訊息，指農業金庫要投入ODA。農業金庫對此表示，申請成立「國際金融業務分行（OBU），提供客戶完整外匯業務，與「政府開發援助（ODA）」無關，有心人士過去的舊訊息未經查證資訊，已嚴重損害農業金庫信用。去年網路謠傳時，儘管當下立即透過新聞稿、記者會澄清，但仍讓金庫存款減少325億元，影響相當巨大，因此此次舊聞重傳，全國農業金庫不敢大意，立即蒐證並提告70多名網友，以維護存款人及股東權益。

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