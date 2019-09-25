嚴德發證實：天弓三型飛彈明年初進行測試

▲天弓三型飛彈。（圖／翻攝中科院）



記者林銘翰／台北報導

外傳海軍新一代巡防艦將配備「海弓三」飛彈，國防部長嚴德發25日表示，天弓三飛彈是中科院的研發裝備，為「迅聯專案」的一部分，未來可能會建置在新一代巡防艦上，目前測試都非常順利正常，預計明年初進行測試。

海弓三飛彈是由現行天弓三防空飛彈所改良，由中科院進行研發，且向美國採購MK41垂直發射系統，據了解未來將用在新一代巡防艦上，去年底也已經實施性能測試。

嚴德發25日赴立法院外交及國防委員會進行業務報告及備詢，他表示天弓三飛彈是中科院的研發裝備，為「迅聯專案」的一部分，未來可能會建置在新一代巡防艦上，目前測試都非常順利正常，預計明年初進行測試。

▲國防部長嚴德發答詢。（圖／記者屠惠剛攝）



對於新式高教機是否配有「平戰轉換」的能力，嚴德發說，勇鷹號當初的設計理念就是沿用IDF經國號戰鬥機做設計，「這部分將來有需要轉換為戰鬥機是有能力做到的」，相關的軟體設施都已經設計在其中。

此外，針對國防部業務報高中提及，109年度新增建議有建制「遠距精準力打擊」一事，嚴德發解釋，國軍的防衛構想就是防衛固守、重層嚇阻，其中重層嚇阻也是防衛構想必須做到的，至於有哪些手段或武器裝備，在國防預算中的機密預算都有詳列，後續仍須經過立法院審查，他不便多做說明。

另外，有關外傳美國已同意提供我方相關武器之機密零組件，嚴德發則表示，相關單位包括中科院都有跟國家做協調、溝通與交流，「一切都很順利」。

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